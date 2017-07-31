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Солодуха повторит трюк Ван Дамма и сядет на шпагат между танками
Александр Солодуха повторит знаменитый трюх Жан-Клода Ван Дамма и сядет на шпагат между танками. Номер покажут 1 и 10 августа в эфире «Беларусь 1».
Как сообщают в пресс-службе Белтелерадиокомпании, Солодуха решил не только повторить сам трюк, но и усовершенствовать его: вместо двух грузовиков певец растянется в шпагате на стволах между двумя танками.
Что из этого получится, зрители смогут увидеть 1 августа из специального ролика в эфире телеканала «Беларусь 1», а также 10 августа в проекте «Специальный репортаж», который выйдет в вечернем эфире.
Напомним, что в конце прошлого года трюк Ван Дамма
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10 августа в эфире "Беларусь 1" зрители увидят знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма, но только в исполнении не менее яркой личности - Александра Солодухи.
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