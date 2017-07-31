Город - Зеленому Лугу: на месте ЛЭП будут дома в 5-20 этажей, инфраструктура выдержит

Проект детального планирования части Зеленого Луга, территории в границах Логойского тракта — ул. Седых — ул. Кедышко — ул. Славинского — северная граница ландшафтно-рекреационной зоны, проходил общественное обсуждение в июле . Местные жители, напомним, выступили категорически против уплотнения района. Под коллективным обращением собрали 5690 подписей на 330 листах.

Кроме коллективного обращения, местные жители создали петицию , текст которой в виде электронного обращения направили в Мингорисполком. В петиции люди указывают на то, что «Минскградо под видом „реконструкции“ улицы Калиновского, предполагает ее уплотнение домами до 20-ти этажей, многофункциональными комплексами и парковками за счет уничтожения зеленых зон».

«В частности, „Минскградо“ предлагает построить жилой комплекс „Венеция“ на месте „ЛЭП“. Но на самом деле под ЛЭП расположена зеленая зона, которая используется жителями микрорайона для отдыха. Вместо зеленой зоны жители получат плотную застройку новыми домами. На месте зеленых зон во дворах „Минскградо“ предлагает устроить 6 платных гаражей для автомобилей», — говорится в петиции.

Авторы обращения волнуются, что по проекту плотность населения микрорайона увеличится на 40% почти без изменений социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. А о том, что в микрорайоне уже не хватает поликлиник, детсадов и школ люди говорили еще на презентации проекта.

На это обращение из Мингорисполкома уже пришел ответ, подписанный первым зампредом Федором Римашевским.

В нем сказано, что объектов озеленения общего пользования в пределах границ детального плана нет. То есть рубить ничего не будут. Территория ЛЭП — это техническая территория, на которой не может быть зеленой зоны по соображениям безопасности. А в соответствии с генпланом города, она вообще зарезервирована под жилую или общественную застройку. Что касается дополнительных мест для парковки во дворах, то их строить будут лишь по мере необходимости.

Высота жилфонда, который построят по проекту, 5−20 этажей. Жилфонд же после реализации проекта увеличится лишь на 17%, и, по мнению Мингорисполкома, микрорайон сегодня обеспечен социальной инфраструктурой на 100%.

«В соответствии с действующими нормативами», — говорится в ответе.



