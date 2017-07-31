Следствие ищет свидетелей ДТП, произошедшего в мае в Крупском районе

Следственный комитет Крупского района ищет свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло на трассе «Крупки-Холопеничи» в мае текущего года.



Фото: МЧС

Авария произошла 7 мая на 25 км дороги «Крупки-Холопеничи» возле г. п. Холопеничи Крупского района Минской области, в котором в лобовую столкнулись Audi А6 и Volkswagen Golf (универсал). В результате пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (01796) 5−64−33 или (029) 565−69−71.