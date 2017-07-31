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Следствие ищет свидетелей ДТП, произошедшего в мае в Крупском районе
Следственный комитет Крупского района ищет свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло на трассе «Крупки-Холопеничи» в мае текущего года.
Авария
Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (01796) 5−64−33 или (029) 565−69−71.
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Авария произошла 7 мая на 25 км дороги "Крупки-Холопеничи" возле г.п. Холопеничи Крупского района Минской области.
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