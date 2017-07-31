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На бизнес-форуме «Беларусь-Таджикистан-Афганистан» подписано больше 20 документов

01.08.2017 11:53 — Разное | Ежедневник  
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На бизнес-форуме «Беларусь-Таджикистан-Афганистан» подписано больше 20 документов

Цель форума - расширение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана, а также налаживание деловых контактов с Афганистаном

Первый Международный бизнес-форум «Беларусь-Таджикистан-Афганистан»  был организован торгово-промышленными палатами стран-участниц и Посольством Беларуси в Таджикистане при поддержке Правительства Таджикистана и Правительства Беларуси. Прошел он 28 июля 2017 г. в Душанбе в рамках Международной универсальной выставки-ярмарки «Таджикистан-2017», передает пресс-служба Посольства Беларуси в Республике Таджикистан.

Цель форума – расширение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана, а также налаживание деловых контактов с Афганистаном.

Делегацию белорусских деловых кругов на Форуме возглавил зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Небешко. В состав белорусской торговой миссии вошли представители ведущих машиностроительных холдингов Беларуси «БЕЛАЗ», «МАЗ», «АМКОДОР», «ГОМСЕЛЬМАШ», «БЕЛОМО», а также предприятий «Минскинтеркапс», «Минский завод безалкогольных напитков» и «Пожснаб».

В государственном комплексе «Кохи Борбад» на стенде Беларуси была представлена сельскохозяйственная техника и оборудование, специальная техника на базе шасси МАЗ, продукция машино- и приборостроения, пищевая и фармацевтическая промышленность и др.

Афганскую делегацию из более чем 60 компаний на мероприятии возглавил первый заместитель Председателя Правления ТПП Афганистана Алокозай Хан Джан.

С таджикской стороны в мероприятиях выставки и форума приняли участие члены Торгово-промышленной палаты Таджикистана, Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана, представители министерств и других государственных и частных организаций.

По итогам Форума подписано более 20-и документов, в том числе контракты и договоры о намерениях.

Также 29 июля в Посольстве Беларуси в Таджикистане состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергея Небешко с руководством Торгово-промышленной палаты Афганистана во главе с первым заместителем Председателя Правления Алокозаем. По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании в августе текущего года в Минске Соглашения о сотрудничестве между БелТПП и ТПП Афганистана.

 
Теги: Минск
 
 
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Цель форума - расширение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана, а также налаживание деловых контактов с Афганистаном

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