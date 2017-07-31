Найди птицу: ученые показали безупречную маскировку пернатых

Птицы выбирают для своих гнезд места, которые «подходят» им по цвету и позволют быть менее заметными для хищников. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution , издание Daily Mail собрало впечатляющие примеры прячущихся птиц.



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Исследователи из Эксетерского и Кембриджского университетов рассмотрели девять видов птиц, которые гнездятся на земле и хорошо маскируются — козодоев, ржанок, бегунков и других.

Оказалось, что каждая конкретная птица подбирает место для гнезда, которое лучше совпадает с цветом ее перьев и яиц. «Возможно, так или иначе они „знают“, как они выглядят и действуют соответственно», — рассказал руководитель Мартин Стивенс.

«Мы привыкли думать о камуфляже как о чем-то, связаном с постепенным эволюционным изменением внешнего вида. Мы нечасто думаем об этом как о проявлении индивидуального поведения животных. Это исследование помогает нам понять, как связаны поведение и внешний вид», — отметила участник проекта профессор Клэр Споттисвуд.

В качестве примера исследователи использовали фотографии птиц, сделанные в Замбии для проекта «Козодой» (Nightjar). Сможете найти птиц на следующих снимках?



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk



Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk