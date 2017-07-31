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Найди птицу: ученые показали безупречную маскировку пернатых

01.08.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Птицы выбирают для своих гнезд места, которые «подходят» им по цвету и позволют быть менее заметными для хищников. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, издание Daily Mail собрало впечатляющие примеры прячущихся птиц.


Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Исследователи из Эксетерского и Кембриджского университетов рассмотрели девять видов птиц, которые гнездятся на земле и хорошо маскируются — козодоев, ржанок, бегунков и других.

Оказалось, что каждая конкретная птица подбирает место для гнезда, которое лучше совпадает с цветом ее перьев и яиц. «Возможно, так или иначе они „знают“, как они выглядят и действуют соответственно», — рассказал руководитель Мартин Стивенс.

«Мы привыкли думать о камуфляже как о чем-то, связаном с постепенным эволюционным изменением внешнего вида. Мы нечасто думаем об этом как о проявлении индивидуального поведения животных. Это исследование помогает нам понять, как связаны поведение и внешний вид», — отметила участник проекта профессор Клэр Споттисвуд.

В качестве примера исследователи использовали фотографии птиц, сделанные в Замбии для проекта «Козодой» (Nightjar). Сможете найти птиц на следующих снимках?


Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

Изображение: Project Nightjar / dailymail.co.uk

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Птицы выбирают для своих гнезд места, которые "подходят" им по цвету и позволют быть менее заметными для хищников.

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