﻿ Под Гомелем Audi не пропустила Kawasaki - от удара мотоцикл отбросило в попутный Hyundai. 21.by
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Под Гомелем Audi не пропустила Kawasaki - от удара мотоцикл отбросило в попутный Hyundai

01.08.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось вечером 31 июля, около 18.00, на трассе Гомель — Хутор, сообщили в ГАИ Гомельской области.


41-летний водитель Audi Q7 ехал со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Ильича. После остановки на краю проезжей части, мужчина снова возобновил движение — выехал в правую полосу и, проехав несколько метров, начал перестраиваться в левую полосу.

Водитель Audi не предоставил преимущества и столкнулся с Kawasaki, который двигался в попутном направлении. После удара мотоцикл отбросило в Hyundai Accent.


В аварии пострадали 54-летний мотоциклист и его 54-летняя пассажирка: мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, женщину скорая доставила в травматологическое отделение.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
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ДТП случилось вечером 31 июля, около 18.00, на трассе Гомель - Хутор.

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