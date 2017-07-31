Под Гомелем Audi не пропустила Kawasaki - от удара мотоцикл отбросило в попутный Hyundai

ДТП случилось вечером 31 июля, около 18.00, на трассе Гомель — Хутор, сообщили в ГАИ Гомельской области.





41-летний водитель Audi Q7 ехал со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Ильича. После остановки на краю проезжей части, мужчина снова возобновил движение — выехал в правую полосу и, проехав несколько метров, начал перестраиваться в левую полосу.

Водитель Audi не предоставил преимущества и столкнулся с Kawasaki, который двигался в попутном направлении. После удара мотоцикл отбросило в Hyundai Accent.





В аварии пострадали 54-летний мотоциклист и его 54-летняя пассажирка: мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, женщину скорая доставила в травматологическое отделение.