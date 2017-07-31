Белорусы снова стали первыми в танковом биатлоне в Алабино

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские танкисты во второй раз финишировали первыми во втором этапе танкового биатлона, который прошел на подмосковном полигоне в Алабино в рамках армейских международных игр, передает корреспондент Sputnik.

В ходе очередного заезда соревновались танкисты в группе, в которую, кроме белорусов входят представители Зимбабве, Ирана и Казахстана. Вторым финишировал экипаж из Казахстана — танкисты отбывали штраф за ошибки при стрельбе по мишеням. На третьем месте — команда из Ирана. Экипаж из Зимбабве был снят с заезда из-за многочисленных нарушений.

Окончательные результаты второго этапа определит судейская коллегия.

Белорусов ожидает последний индивидуальный заезд — и по итогам выступлений всех трех экипажей определятся сильнейшие сборные, которые выйдут в полуфинал.

Ранее наши соотечественники лидировали по итогам первого этапа танкового биатлона — тогда танкисты допустили ошибку при маневрировании и в результате пенализации переместились на вторую строчку , однако позже судейская коллегия своим решением вернула белорусам первое место .

Танковый биатлон проходит в три этапа. На первом этапе, индивидуальной гонке, участвуют все команды. В полуфинал проходит 12 экипажей, а в финале встретятся четыре лучших сборных. Во всех этапах танкистам предстоит отстреляться по мишеням с места и на ходу и преодолеть различные препятствия.