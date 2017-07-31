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В Бресте опрокинулся мусоровоз с прицепом
Авария с мусоровозом произошла в Бресте 31 июля около 15.10 часов, сообщает ГАИ Брестской области.
50-летний брестчанин ехал на МАЗ с прицепом по ул. Героев Обороны Брестской Крепости. На пересечении с ул. Фомина на закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности автомобиля из-за чего МАЗ опрокинулся.
В аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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В аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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