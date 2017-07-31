ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте опрокинулся мусоровоз с прицепом

01.08.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария с мусоровозом произошла в Бресте 31 июля около 15.10 часов, сообщает ГАИ Брестской области.


50-летний брестчанин ехал на МАЗ с прицепом по ул. Героев Обороны Брестской Крепости. На пересечении с ул. Фомина на закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности автомобиля из-за чего МАЗ опрокинулся.

В аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На бизнес-форуме «Беларусь-Таджикистан-Афганистан» подписано больше 20 документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика