В Бресте опрокинулся мусоровоз с прицепом

Авария с мусоровозом произошла в Бресте 31 июля около 15.10 часов, сообщает ГАИ Брестской области.





50-летний брестчанин ехал на МАЗ с прицепом по ул. Героев Обороны Брестской Крепости. На пересечении с ул. Фомина на закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности автомобиля из-за чего МАЗ опрокинулся.

В аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.