Мария Радионова, которая будет представлять нашу страну на конкурсе "Ты супер! Танцы", призналась, что едет в Москву с боевым настроем, хотя волнение у нее тоже присутствует.

Телеканал НТВ и агентство Sputnik запускают новое совместное шоу "Ты супер! Танцы", которое призвано поддержать детей, оставшихся без опеки родителей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также у опекунов.

В начале августа в Москву приедут 145 конкурсантов, которые начнут активно готовиться к съемкам и заниматься с хореографами. От Беларуси на конкурс отправятся две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.

"Таких глобальных перемен в жизни у меня никогда не было. Я очень рада, что прошла и еду в Москву", — призналась Мария Радионова.

Конкурсантка отметила, что враждовать и конкурировать с другими ребятами не собирается. Наоборот, хочет найти среди них друзей.

Мария живет в семье опекунов в Минске. Очень любит современные танцы. Занимается в школе танцев, которая бесплатно сняла для нее видео, с которым она выступила на кастинге конкурса.

Полное интервью участницы конкурса "Ты супер! Танцы" смотрите на видео Sputnik Беларусь.