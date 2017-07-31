﻿ Участница "Ты супер! Танцы" едет в Москву с боевым настроем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участница "Ты супер! Танцы" едет в Москву с боевым настроем

01.08.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Мария Радионова, которая будет представлять нашу страну на конкурсе "Ты супер! Танцы", призналась, что едет в Москву с боевым настроем, хотя волнение у нее тоже присутствует.

Участница "Ты супер! Танцы" едет в Москву с боевым настроем
© Sputnik
Sputnik подарил детям из "Ты супер!" отдых на море

Телеканал НТВ и агентство Sputnik запускают новое совместное шоу "Ты супер! Танцы", которое призвано поддержать детей, оставшихся без опеки родителей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также у опекунов.

В начале августа в Москву приедут 145 конкурсантов, которые начнут активно готовиться к съемкам и заниматься с хореографами. От Беларуси на конкурс отправятся две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.

"Таких глобальных перемен в жизни у меня никогда не было. Я очень рада, что прошла и еду в Москву", — призналась Мария Радионова.

Конкурсантка отметила, что враждовать и конкурировать с другими ребятами не собирается. Наоборот, хочет найти среди них друзей.

Мария живет в семье опекунов в Минске. Очень любит современные танцы. Занимается в школе танцев, которая бесплатно сняла для нее видео, с которым она выступила на кастинге конкурса.

Полное интервью участницы конкурса "Ты супер! Танцы" смотрите на видео  Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время интервью в МПЦ Sputnik Беларусь белорусская конкурсантка Мария Радионова призналась, что постарается найти друзей среди своих конкурентов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В каком регионе живет больше всего состоятельных белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика