Fitch Ratings «наградило» белорусский Банк БелВЭБ «позитивным» прогнозом





Агентство пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта, изменив его со «стабильного» на «положительный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 31.07.2017 пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Банка БелВЭБ, изменив его со «стабильного» на «позитивный» и подтвердив его на уровне «B-», передает пресс-служба банка.

Банку БелВЭБ присвоены следующие рейтинги международного рейтингового агентства Fitch Ratings:

Долгосрочный РДЭ – «B-»; прогноз – «Позитивный»;

Краткосрочный РДЭ – «B»;

Рейтинг устойчивости – «b-»;

Рейтинг поддержки – «5».

Накануне Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочным РДЭ Беларуси в иностранной и национальной валюте и подтвердило РДЭ на уровне «B-». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте также подтверждены на уровне «B-». Страновой потолок подтвержден на уровне «B-», а краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне «B».