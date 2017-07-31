Почему пожилые работники теряют в зарплате

Эйджизм на рынке труда подпитывается стереотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают. Пожилых сотрудников работодатели привычно воспринимают как менее продуктивных, креативных и гибких. Это приводит к разным формам дискриминации по возрасту на рынке труда: от резервирования за молодыми отдельных вакансий до ограничения продвижения старших коллег по служебной лестнице, доступа к обучению, пишет «Завтра твоей страны».



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Пик заработка позади

На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004−2015 годы исследователи изучили одно из проявлений эйджизма — дискриминацию в заработной плате.

В развитых странах пик заработков приходится в основном на 45−59 лет. В России ситуация иная: максимальную зарплату получают в 25−44 года, у работников после 45 лет она в среднем ниже.

Заработки людей старшего возраста отличаются от заработков молодых по многим причинам — из-за различий в образовании, производственном стаже, состоянии здоровья, особенностей сферы занятости. Используемые в исследовании методы позволили выделить вклад в итоговые различия именно возрастной дискриминации.

Оказалось, что в целом оплата труда с возрастом существеннее сокращается у мужчин, чем у женщин. При этом из-за дискриминации мужчины уже в 45−55 лет зарабатывают на 15% меньше, чем представители более молодой группы (35−44 года). Женщин дискриминация настигает только с 55 лет и сокращает их заработки по сравнению с молодыми коллегами на 16%. В более старших возрастных группах по той же причине мужчины получают еще на 22% меньше (55−64 года), а женщины — на 20% (65−74 года). Для сравнения в США аналогичные потери составляют 2,5%.

Стереотипы побеждают

Дискриминация подпитывается традиционными представлениями о пожилых. Однако установлено, например, что продуктивность сотрудников, выполняющих одинаковую работу, не связана с их возрастом. Молодые даже чаще отсутствуют на рабочих местах, нарушают технику безопасности, допускают аварии, увольняются по собственному желанию.

Опровергается и мнение о том, что человек «в годах» плох здоровьем и не способен к обучению.

«Пожилые работники сегодня более образованны и отличаются лучшим здоровьем, чем пожилые люди 20 лет назад», — замечают авторы исследования.

Доля тех, кто оценивает свое физическое состояние как плохое или очень плохое, сократилась с 42% (1994 год) до 30% (2012 год), количество не имеющих среднего образования уменьшилось вдвое, а получивших среднее, среднее специальное или высшее практически в два раза выросло.

Однако спокойной трудовой жизни у представителей «третьего возраста» по-прежнему нет. Результаты исследования показали, что за 1995−2013 годы занятость пенсионеров возросла только в госсекторе, на предприятиях со сравнительно низкими зарплатами (в сфере образования, здравоохранения, науки, ВПК).

Работать в частных фирмах удается немногим. Но и они не защищены от урезания зарплаты «по старости».

В Беларуси, как и в России, отмечается тенденция роста доли пожилых людей в общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам, она будет увеличиваться, а к 2020 году удельный вес пожилых людей достигнет 27%.

Тем временем почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.

В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.

По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.