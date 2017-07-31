﻿ Почему пожилые работники теряют в зарплате. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему пожилые работники теряют в зарплате

01.08.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Эйджизм на рынке труда подпитывается стереотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают. Пожилых сотрудников работодатели привычно воспринимают как менее продуктивных, креативных и гибких. Это приводит к разным формам дискриминации по возрасту на рынке труда: от резервирования за молодыми отдельных вакансий до ограничения продвижения старших коллег по служебной лестнице, доступа к обучению, пишет «Завтра твоей страны».


Фото: Reuters

Пик заработка позади

На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004−2015 годы исследователи изучили одно из проявлений эйджизма — дискриминацию в заработной плате.

В развитых странах пик заработков приходится в основном на 45−59 лет. В России ситуация иная: максимальную зарплату получают в 25−44 года, у работников после 45 лет она в среднем ниже.

Заработки людей старшего возраста отличаются от заработков молодых по многим причинам — из-за различий в образовании, производственном стаже, состоянии здоровья, особенностей сферы занятости. Используемые в исследовании методы позволили выделить вклад в итоговые различия именно возрастной дискриминации.

Оказалось, что в целом оплата труда с возрастом существеннее сокращается у мужчин, чем у женщин. При этом из-за дискриминации мужчины уже в 45−55 лет зарабатывают на 15% меньше, чем представители более молодой группы (35−44 года). Женщин дискриминация настигает только с 55 лет и сокращает их заработки по сравнению с молодыми коллегами на 16%. В более старших возрастных группах по той же причине мужчины получают еще на 22% меньше (55−64 года), а женщины — на 20% (65−74 года). Для сравнения в США аналогичные потери составляют 2,5%.

Стереотипы побеждают

Дискриминация подпитывается традиционными представлениями о пожилых. Однако установлено, например, что продуктивность сотрудников, выполняющих одинаковую работу, не связана с их возрастом. Молодые даже чаще отсутствуют на рабочих местах, нарушают технику безопасности, допускают аварии, увольняются по собственному желанию.

Опровергается и мнение о том, что человек «в годах» плох здоровьем и не способен к обучению.

«Пожилые работники сегодня более образованны и отличаются лучшим здоровьем, чем пожилые люди 20 лет назад», — замечают авторы исследования.

Доля тех, кто оценивает свое физическое состояние как плохое или очень плохое, сократилась с 42% (1994 год) до 30% (2012 год), количество не имеющих среднего образования уменьшилось вдвое, а получивших среднее, среднее специальное или высшее практически в два раза выросло.

Однако спокойной трудовой жизни у представителей «третьего возраста» по-прежнему нет. Результаты исследования показали, что за 1995−2013  годы занятость пенсионеров возросла только в госсекторе, на предприятиях со сравнительно низкими зарплатами (в сфере образования, здравоохранения, науки, ВПК).

Работать в частных фирмах удается немногим. Но и они не защищены от урезания зарплаты «по старости».

В Беларуси, как и в России, отмечается тенденция роста доли пожилых людей в общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам, она будет увеличиваться, а к 2020 году удельный вес пожилых людей достигнет 27%.

Тем временем почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.

В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.
По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.

Читайте также
В Минтруда пояснили, почему на предприятиях увольняют больше работников, чем нанимают новых
Где в Беларуси получают самые большие пенсии
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эйджизм на рынке труда подпитывается стереотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Участница "Ты супер! Танцы" едет в Москву с боевым настроем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика