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Почему пожилые работники теряют в зарплате
Эйджизм на рынке труда подпитывается стереотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают. Пожилых сотрудников работодатели привычно воспринимают как менее продуктивных, креативных и гибких. Это приводит к разным формам дискриминации по возрасту на рынке труда: от резервирования за молодыми отдельных вакансий до ограничения продвижения старших коллег по служебной лестнице, доступа к обучению,
Пик заработка позади
На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004−2015 годы исследователи изучили одно из проявлений эйджизма — дискриминацию в заработной плате.
В развитых странах пик заработков приходится в основном на 45−59 лет. В России ситуация иная: максимальную зарплату получают в 25−44 года, у работников после 45 лет она в среднем ниже.
Заработки людей старшего возраста отличаются от заработков молодых по многим причинам — из-за различий в образовании, производственном стаже, состоянии здоровья, особенностей сферы занятости. Используемые в исследовании методы позволили выделить вклад в итоговые различия именно возрастной дискриминации.
Оказалось, что в целом оплата труда с возрастом существеннее сокращается у мужчин, чем у женщин. При этом из-за дискриминации мужчины уже в 45−55 лет зарабатывают на 15% меньше, чем представители более молодой группы (35−44 года). Женщин дискриминация настигает только с 55 лет и сокращает их заработки по сравнению с молодыми коллегами на 16%. В более старших возрастных группах по той же причине мужчины получают еще на 22% меньше (55−64 года), а женщины — на 20% (65−74 года). Для сравнения в США аналогичные потери составляют 2,5%.
Стереотипы побеждают
Дискриминация подпитывается традиционными представлениями о пожилых. Однако установлено, например, что продуктивность сотрудников, выполняющих одинаковую работу, не связана с их возрастом. Молодые даже чаще отсутствуют на рабочих местах, нарушают технику безопасности, допускают аварии, увольняются по собственному желанию.
Опровергается и мнение о том, что человек «в годах» плох здоровьем и не способен к обучению.
«Пожилые работники сегодня более образованны и отличаются лучшим здоровьем, чем пожилые люди 20 лет назад», — замечают авторы исследования.
Доля тех, кто оценивает свое физическое состояние как плохое или очень плохое, сократилась с 42% (1994 год) до 30% (2012 год), количество не имеющих среднего образования уменьшилось вдвое, а получивших среднее, среднее специальное или высшее практически в два раза выросло.
Однако спокойной трудовой жизни у представителей «третьего возраста» по-прежнему нет. Результаты исследования показали, что за 1995−2013 годы занятость пенсионеров возросла только в госсекторе, на предприятиях со сравнительно низкими зарплатами (в сфере образования, здравоохранения, науки, ВПК).
Работать в частных фирмах удается немногим. Но и они не защищены от урезания зарплаты «по старости».
В Беларуси, как и в России, отмечается тенденция роста доли пожилых людей в общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам, она будет увеличиваться, а к 2020 году удельный вес пожилых людей достигнет 27%.
Тем временем почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии,
В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.
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Эйджизм на рынке труда подпитывается стереотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают.
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