В каком регионе живет больше всего состоятельных белорусов

Зарплата большинства белорусов, по официальной статистике, недотягивает до средней. При этом почти 57 тысяч человек ежемесячно зарабатывают больше 2000 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего работников могут похвастаться такими зарплатами.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты в мае, суммой больше 2000 рублей могут похвастаться 2,2% от общего числа специалистов. Выше всего этот показатель в Минске — 6,1% от всех работников, ниже всего — в Могилевской и Гомельской областях.

В численном выражении также лидирует столица, где 34 450 человек получают свыше 2000 рублей. В аутсайдерах по этому показателю числится Могилевская область — 1257 человек.

Распределение численности работников по размеру начисленной зарплаты в мае, человек Брестская Гродненская Минская Могилевская Витебская Гомельская Минск 2249 (0,6%) 1974 (0,7%) 9568 (2,3%) 1257 (0,4%) 1958 (0,6%) 5471 (0,4%) 34450 (6,1%)

Напомним, средние заработки белорусов растут уже четвертый месяц подряд. В июне в Беларуси получали в среднем почти 820 рублей.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.