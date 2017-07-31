В каком регионе живет больше всего состоятельных белорусов

Зарплата большинства белорусов, по официальной статистике, недотягивает до средней. При этом почти 57 тысяч человек ежемесячно зарабатывают больше 2000 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего работников могут похвастаться такими зарплатами.
По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты в мае, суммой больше 2000 рублей могут похвастаться 2,2% от общего числа специалистов. Выше всего этот показатель в Минске — 6,1% от всех работников, ниже всего — в Могилевской и Гомельской областях.
В численном выражении также лидирует столица, где 34 450 человек получают свыше 2000 рублей. В аутсайдерах по этому показателю числится Могилевская область — 1257 человек.
Распределение численности работников по размеру начисленной зарплаты в мае, человек
Брестская
Гродненская
Минская
Могилевская
Витебская
Гомельская
Минск
2249
(0,6%)
1974
(0,7%)
9568
(2,3%)
1257
(0,4%)
1958
(0,6%)
5471
(0,4%)
34450
(6,1%)
Напомним, средние заработки белорусов растут уже четвертый месяц подряд. В июне в Беларуси получали в среднем почти 820 рублей.
Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.
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