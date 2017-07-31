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Hollywood Undead привезут в Минск новый альбом
2 марта 2018 года в Минске выступит американская альтернативная
Группа Hollywood Undead — парни с улиц Лос-Анджелеса, которые в свои песнях смешивают рок, хип-хоп и метал. На счету коллектива четыре альбома, первые строчки хит-парада «Биллборд» и более 10 миллионов проданных записей по всему миру. Важным визуальным элементом группы являются маски, дизайн которых обновляется к каждому альбому.
Новый альбом «V» будет пятым по счету в дискографии Hollywood Undead и при этом совершенно особенным. Впервые музыканты группы были максимально свободны в творческом плане — с выходом прошлого диска закончился их контракт с мейджор-лейблом Interscope и новый альбом выйдет на собственном лейбле Dove & Grenade Media (при поддержке BMG).
— Мы поняли, что никто не знает нашу музыку лучше нас. Когда мы делали этот альбом, нам не приходилось много думать — мы шли за нашими сердцами. И это коллективная работа. Мы вкладывали кровь, пот, слезы и душу в каждую песню, — говорит J-Dog.
Диск выйдет в октябре 2017. Первый сингл из него — мощная «California Dreaming» — оправдывает авансы.
— Она о двух сторонах Калифорнии, — рассказывает J-Dog. — Да, здесь есть блеск, гламур, солнце и серф. Но есть и очень плохое: люди без денег на жилье, а также тупые селебрити и вся остальная показуха.
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2 марта 2018 года в Минске выступит американская альтернативная группа Hollywood Undead.
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