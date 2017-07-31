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Hollywood Undead привезут в Минск новый альбом

01.08.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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2 марта 2018 года в Минске выступит американская альтернативная группа Hollywood Undead. Музыканты приедут в Беларусь в рамках мирового туре с новым альбомом «V», первый сингл из которого вышел на днях.


Группа Hollywood Undead — парни с улиц Лос-Анджелеса, которые в свои песнях смешивают рок, хип-хоп и метал. На счету коллектива четыре альбома, первые строчки хит-парада «Биллборд» и более 10 миллионов проданных записей по всему миру. Важным визуальным элементом группы являются маски, дизайн которых обновляется к каждому альбому.

Новый альбом «V» будет пятым по счету в дискографии Hollywood Undead и при этом совершенно особенным. Впервые музыканты группы были максимально свободны в творческом плане — с выходом прошлого диска закончился их контракт с мейджор-лейблом Interscope и новый альбом выйдет на собственном лейбле Dove & Grenade Media (при поддержке BMG).

— Мы поняли, что никто не знает нашу музыку лучше нас. Когда мы делали этот альбом, нам не приходилось много думать — мы шли за нашими сердцами. И это коллективная работа. Мы вкладывали кровь, пот, слезы и душу в каждую песню, — говорит J-Dog.

Диск выйдет в октябре 2017. Первый сингл из него — мощная «California Dreaming» — оправдывает авансы.

— Она о двух сторонах Калифорнии, — рассказывает J-Dog. — Да, здесь есть блеск, гламур, солнце и серф. Но есть и очень плохое: люди без денег на жилье, а также тупые селебрити и вся остальная показуха.

Когда: 2 марта, 20.00

Где: Prime Hall

Билеты: танцпол — 75 руб., сидячие — от 75 руб.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 двойных билетов в аквапарк «Дримлэнд».

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Теги: Минск
 
 
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2 марта 2018 года в Минске выступит американская альтернативная группа Hollywood Undead.

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