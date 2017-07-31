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Гидромет о погоде в Беларуси: жара, грозы, ливни и град
01.08.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Синоптики сделали предупреждение о том, что на неделе на всей территории республики ожидаются сложные погодные условия, сообщили в Гидромете.
Погоду в Беларуси в ближайшие дни будут определять активные атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса.
"Выписано предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности", — сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, 2 августа ночью и утром по северу, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, днем в отдельных районах до 24 метров в секунду.
"Днем в отдельных районах град, сильные ливни, на большей части территории республики воздух прогреется до +30..+34°С, в отдельных районах по югу до +35..+36°С", — сообщил синоптик.
В Минске в среду ночью будет без осадков.
"А во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, местами по городу град, сильные ливни, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах города порывы до 24 метров секунду", — сказал Рябов.
По его словам, температура ночью в эти сутки будет +19..+21°С, днем +30..+32°С.
В четверг жара начнет немного спадать, уточнили в Гидромете.
"3 августа в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +13..+19°С, днем +22..+28°С, по юго-востоку +29..+31°С", — сказал собеседник Sputnik.
В пятницу атмосферные фронты с Западной Европы опять принесут в Беларусь кратковременные дожди, грозы, температура ночью ожидается +13..+20°С, днем +22..+29°С, по югу +30..+32°С, сообщил Рябов.
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Согласно прогнозу погоды, в среду в Минске ожидается гроза, местами по городу пройдет град, сильные ливни, порывистый ветер.
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