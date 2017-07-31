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В Facebook отключили чат-боты из-за создания ими собственного языка

01.08.2017 12:56 — Разное | Ежедневник  
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В Facebook отключили чат-боты из-за создания ими собственного языка

Чат-боты , первоначально работали на английском, но вскоре самостоятельно изобрели собственный язык, за что и были отключены

Программисты Facebook отключили чат-боты, которые создавались на базе искусственного интеллекта, из-за того, что они создали собственный язык, передает БЕЛТА.

Отметим, что первоначально все боты коммуницировали друг с другом на английском языке. Но вскоре они самостоятельно изобрели новый язык для более быстрого общения между собой. Это стало причиной их отключения.

Программисты заявили, что предприняли такой шаг в связи с тем, что это противоречит целям проекта. Остальных агентов искусственного интеллекта специалисты перепрограммировали на общение исключительно на английском.

Отметим, что создатель социальной сети Марк Цукерберг убежден в том, что искусственный интеллект поможет улучшить будущее человечества, хотя многие и убеждены, что он несет большую угрозу.

 
 
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Чат-боты , первоначально работали на английском, но вскоре самостоятельно изобрели собственный язык, за что и были отключены

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