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В Facebook отключили чат-боты из-за создания ими собственного языка
01.08.2017 12:56 — Разное | Ежедневник
Чат-боты , первоначально работали на английском, но вскоре самостоятельно изобрели собственный язык, за что и были отключены
Программисты Facebook отключили чат-боты, которые создавались на базе искусственного интеллекта, из-за того, что они создали собственный язык, передает
Отметим, что первоначально все боты коммуницировали друг с другом на английском языке. Но вскоре они самостоятельно изобрели новый язык для более быстрого общения между собой. Это стало причиной их отключения.
Программисты заявили, что предприняли такой шаг в связи с тем, что это противоречит целям проекта. Остальных агентов искусственного интеллекта специалисты перепрограммировали на общение исключительно на английском.
Отметим, что создатель социальной сети Марк Цукерберг убежден в том, что искусственный интеллект поможет улучшить будущее человечества, хотя многие и убеждены, что он несет большую угрозу.
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Чат-боты , первоначально работали на английском, но вскоре самостоятельно изобрели собственный язык, за что и были отключены
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