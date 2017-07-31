На территории «Великого камня» могут появиться предприятия военно-промышленного комплекса

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Президент Беларуси не исключает создания предприятий системы ВПК на территории «Великого камня», учитывая, что одно из направлений китайско-белорусского сотрудничества – военно-техническое

Александр Лукашенко не исключает создания на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» предприятий системы военно-промышленного комплекса, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на выступление белорусского лидера сегодня на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином.

В качестве одного из направлений для развития взаимодействия президент назвал совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества. «Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», - заявил глава государства.

На встрече присутствовали представители ряда крупных китайских корпораций, большинство из которых - акционеры и резиденты парка. «Их пример демонстрирует на практике взаимную выгоду и потенциал сотрудничества в инвестиционной сфере», - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента, в ближайшее время необходимо усилить взаимодействие по многим направлениям. В их числе прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня. «Вы сами понимаете, если мы построим предприятия даже не вчерашнего, а сегодняшнего дня, то продукцию этих предприятий мы не сможем реализовать на рынках Европейского союза и дальше. Нам нужны высокотехнологичные предприятия, продукцию которых мы могли бы продавать в любом уголке планеты», - отметил белорусский лидер.

По его словам, масштаб общего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций. «Я уверен, если такой процесс пойдет, то парк получит серьезное новое дыхание, новые возможности», - сказал Александр Лукашенко. Еще одно направление - формирование двусторонних проектов, слияние компаний и сопряжение их потенциалов. «Мы готовы к этому», - заверил глава государства. Александр Лукашенко также заявил о важности серьезнейшим образом обратить внимание на развитие туристического потенциала Беларуси и КНР.

«Хочу особо подчеркнуть, что ваш визит в Беларусь является подтверждением конкретных и целенаправленных шагов в совместном развитии и создании «сообщества единой судьбы» Беларуси и Китая. Уверен, что итоги визита уже в ближайшее время принесут ощутимые результаты, - подчеркнул белорусский лидер. - Фундамент, который мы строим для будущих поколений, будем укреплять совместными предприятиями, совместным бизнесом и созданием необходимых условий для прихода Великого Китая в центр Европы».