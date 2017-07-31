Воспитанник гомельской школы хоккея Дмитрий Знахаренко, которому 4 августа исполнится 24 года, подписал новый двусторонний контракт с минским «Динамо», рассчитанный на один сезон, сообщает пресс-служба «зубров».



Дмитрий Знахаренко. Фото: hcdinamo.by

Для Дмитрия Знахаренко предстоящий сезон станет уже третьим в «Динамо-Минск». Всего в КХЛ он провел 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) результативных балла.

Правда, большую часть прошлого сезона он провел в фарм-клубе — молодечненском «Динамо», где в 24 матчах регулярного чемпионата белорусской экстралиги набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+8» и провел 5 поединков в плей-офф без результативных баллов.

В КХЛ в прошлом сезоне Знахаренко выходил на лед в 12 поединках, где получил 4 минуты штрафа при показателе полезности «-2».

С начала учебно-тренировочного сбора этого межсезонья Знахаренко находился на пробном контракте и сумел успешно пройти просмотр, в том числе хорошо выступив на Кубке Минска.

Между тем, три нападающих и защитник, находившиеся в «Динамо» на пробных контрактах, не смогли пройти просмотр.

Форварды Егор Воронов и Евгений Астанков, а также защитник Богдан Зозон покинули тренинг-кэмп «зубров». А нападающий Руслан Васильчук заключил соглашение с фарм-клубом «Динамо-Молодечно».

Продолжается просмотр для защитников Никиты Устиненко, Романа Достанко и нападающего Егора Шаранговича.