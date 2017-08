Ученые смогли обратить старение человеческих клеток

Американские исследователи утверждают, что им удалось повернуть вспять старение в клетках человека. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology, кратко об исследовании сообщает издание Motherboard .





«Мы можем сделать старые клетки более молодыми», — сказал доктор Джон Кук, заведующий кафедрой сердечно-сосудистых заболеваний в Хьюстонском методистском научно-исследовательском институте, который руководил исследованием.

Команда Кука нацелилась на теломеры клеток пациентов — «колпачки» на концах хромосом, длина которых примерно соответствует возрасту. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека.

Ученые использовали клетки детей, больных прогерией — редким генетическим заболеванием, которое заставляет их быстро стареть. У таких детей выпадают волосы, появляются морщины и болезни, такие как остеопороз. Обычно они умирают от сердечного приступа или инсульта в раннем или среднем возрасте.

В исследовании участвовало 17 детей в возрасте от года до 14 лет. У 12 из них теломеры оказались укороченными — их длина примерно соответствовала длине теломер у здорового 69-летнего человека.

Специалисты применили технологию под названием РНК-терапия. Они доставили РНК непосредственно в клетки, чтобы стимулировать производство фермента теломеразы, которая делает теломеры длиннее.

В результате методика увеличила продолжительность жизни и работоспособность клеток. По словам Кука, раньше клетки «размножались очень плохо, а затем умирали». После процедуры «клетки размножались нормально. Произошло резкое улучшение». Сократились также маркеры старения, такие как высвобождение воспалительных белков.

Успех эксперимента с клетками не означает, что методику получится эффективно применить на живых людях. Однако исследователи называют эксперимент обнадеживающим. Возможно, он даст основу для новых методов лечения отдельных пациентов, в первую очередь детей с прогерией.