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Видеофакт: Солодуха сел на шпагат между танками

01.08.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Певец Александр Солодуха повторил трюк известного актера Жан Клода Ван Дамма и сел на шпагат между двумя транспортными средствами — танками. Сейчас доступен только короткий тизер поступка артиста, а полную версию можно будет увидеть в эфире телеканала "Беларусь 1" уже 10 августа.

Зачем король белорусской эстрады сел на шпагат между танками, в пресс-службе Белтелерадиокомпании пока не рассказывают: зрители это сами увидят вечером также 10 августа в программе "Специальный репортаж".

Солодуха неоднократно становился главным героем белорусских новостей благодаря активному участию в мероприятиях и промо-акциях. Так, многие помнят его в образе бабочки в рамках отбора на "Евровидение" и его совместное выступление с группой "Разбитое сердце пацана" в столичном пабе Граффити.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский артист решил повторить известный шпагат Ван Дамма и сесть на шпагат между двумя транспортными средствами. Главное отличие - Солодуха выбрал танки.

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