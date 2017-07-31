Видеофакт: Солодуха сел на шпагат между танками

Певец Александр Солодуха повторил трюк известного актера Жан Клода Ван Дамма и сел на шпагат между двумя транспортными средствами — танками. Сейчас доступен только короткий тизер поступка артиста, а полную версию можно будет увидеть в эфире телеканала "Беларусь 1" уже 10 августа.

Зачем король белорусской эстрады сел на шпагат между танками, в пресс-службе Белтелерадиокомпании пока не рассказывают: зрители это сами увидят вечером также 10 августа в программе "Специальный репортаж".

Солодуха неоднократно становился главным героем белорусских новостей благодаря активному участию в мероприятиях и промо-акциях. Так, многие помнят его в образе бабочки в рамках отбора на "Евровидение" и его совместное выступление с группой "Разбитое сердце пацана" в столичном пабе Граффити.