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Убийство на даче под Пуховичами: пенсионер с ножом напал на соседок

01.08.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждены и расследуются уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо престарелого лица, сообщил собеседник Sputnik.

Трагедия произошла 31 июля около 7.00 утра на территории садового товарищества вблизи деревни Мощеново Пуховичского района.

Убийство на даче под Пуховичами: пенсионер с ножом напал на соседок
© Pixabay
Кровавая резня под Пуховичами: за что пенсионер напал на соседей

"Следствием установлено, что мужчина 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения женщинам 1951, 1955 и 1937 годов рождения. От полученных травм пенсионерка 1951 года рождения скончалась на месте происшествия", — сообщали Кабакович.

По информации собеседника, двое других пострадавших женщин находятся на излечении. 80-летняя пенсионерка рождения остается в тяжелом состоянии.

"Позже, находясь в своем дачном доме, мужчина причинил себе колото-резаные раны в области грудной клетки, не совместимые с жизнью, в результате чего скончался в больнице", — отметил представитель СК.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.

Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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О подробностях трагедии в Пуховичском районе на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата...

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