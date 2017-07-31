Убийство на даче под Пуховичами: пенсионер с ножом напал на соседок /

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждены и расследуются уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо престарелого лица, сообщил собеседник Sputnik.

Трагедия произошла 31 июля около 7.00 утра на территории садового товарищества вблизи деревни Мощеново Пуховичского района.

"Следствием установлено, что мужчина 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения женщинам 1951, 1955 и 1937 годов рождения. От полученных травм пенсионерка 1951 года рождения скончалась на месте происшествия", — сообщали Кабакович.

По информации собеседника, двое других пострадавших женщин находятся на излечении. 80-летняя пенсионерка рождения остается в тяжелом состоянии.

"Позже, находясь в своем дачном доме, мужчина причинил себе колото-резаные раны в области грудной клетки, не совместимые с жизнью, в результате чего скончался в больнице", — отметил представитель СК.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования.

Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.