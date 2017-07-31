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Для нового Range Rover Velar подготовлен первый тюнинг-комплект

01.08.2017 13:48 — Разное | Tut.by  
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Компания Urban Automotive из Милтон-Кинса первой представила комплект доработок для новейшей модели Range Rover — кроссовера Velar.


Созданный компанией пакет переделок называется Velar GTS. В Urban Automotive разработали новый передний и задний бамперы из карбона — более агрессивные на вид по сравнению с исходным Velar. Также доступны новый передний сплиттер и оригинальные светодиодные огни дневного света в передней оптике.


Также в компании предлагают для кроссовера новую выпускную систему с улучшенным звучанием, расширители колесных арок и 23-дюймовые кованые диски оригинального дизайна. Двигатели кроссовера остались без изменений.


В Urban Automotive уже оформили 14 заказов на доработанные Velar — первые покупатели должны получить машины в декабре. О стоимости работ по переделке кроссоверов не сообщается. В Беларуси новинка Range Rover ожидается в конце текущего года — уже известны и цены в российских рублях, которые начинаются от 3 млн 880 тысяч рублей (около 64 600 долларов по нынешнему курсу).

 
 
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Не успел Range Rover Velar появиться на рынке, как тюнинговые фирмы уже взялись за доработку его внешности.

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