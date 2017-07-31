В августе в Минске пройдет общественное обсуждение двух проектов детального планирования территорий. Объявлений об этом на сайтах районных администраций пока нет, проекты будут выставлены позже, но агентство « Минск-Новости » уже анонсировала будущие обсуждения.

В Администрации Ленинского района с 14 августа по 7 сентября будет проходить обсуждение проекта развития территории от Партизанского проспекта до улиц Судмалиса и Планерной. Экспозиция проектных материалов разместится в школе № 40 (ул. Фабричная, 27) и администрации района с 14 по 29 августа. Презентация пройдет в школе № 40 16 августа в 19.00.

Из радикальных перемен на этой территории предлагается:

— строительство отрезка первого транспортного кольца на ул. Судмалиса и отрезка второго транспортного кольца;

— вынос литейного и транспортного участков ОАО «Строймаш»; перевод жилого фонда на ул. Нахимова и Судмалиса в общественный;

— строительство многоквартирного жилья на месте сноса 1−3-этажных зданий и частично производственной застройки. Жилфонд должен прирасти почти 150 тыс. кв. м. В проекте продумано обеспечение населения парковочными местами, социальными объектами, в том числе формирование спортивного ядра при школе № 40.

В Московском районе на повторное общественное обсуждение вынесли проект изменений на «Розочке» (в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковской — полосы отвода железной дороги). Предыдущее обсуждение, напомним, было признано несостоявшимся из-за того, что была неправильно сформирована комиссия .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Повторное обсуждение пройдет с 15 августа по 8 сентября, с проектом можно ознакомиться в администрации района с 15 по 30 августа, повторная презентация состоится 17 августа в 18.30 в актовом зале администрации.

По этому ПДП предусмотрены:

— снос малоэтажного жилья в границах ул. Р. Люксембург и К. Либкнехта и последующее формирование новых жилых кварталов, обеспеченных всеми социальными объектами и парковочными местами;

— строительство двух дошкольных учреждений, двух начальных школ, поликлиники;

— реконструкция существующих школьных и дошкольных учреждений с увеличением их параметров.;

— до 2030 года предполагается трансформация территории завода строительных изделий и формирование вдоль первого транспортного кольца общественной зоны, в которой появятся многофункциональные и административно-деловые комплексы;

— строительство ряда транспортных развязок, улиц и линии трамвая, ведущей в жилой район Сухарево.

На первом этапе — до 2023 года — предлагается:

— снос усадебной застройки (13 домов) под строительство коммунальных объектов и в рамках подготовительного этапа расширения ул. Харьковской;

— снос малоэтажной застройки в границах ул. Р. Люксембург — К. Либкнехта.

Новые многоквартирные дома появятся на участке УО «Учебный центр МВД Республики Беларусь по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров органов внутренних дел» и на участке севернее Лютеранского сквера. Также в этот период планируется возведение поликлиники, ФОК, многофункционального объекта и ряда других сооружений.