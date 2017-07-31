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Для привлечения новых резидентов в «Великий камень» планируют создать инвестфонд в 0,5 млн долларов

01.08.2017 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Для привлечения новых резидентов в «Великий камень» планируют создать инвестфонд в 0,5 млн долларов

Основной стратегией развития белорусско-китайских отношений на современном этапе видится тезис «опередить время»

Обсуждается создание инвестиционного фонда размером более 0,5 млрд долларов для привлечения новых резидентов в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Такая информация стала известна по итогам встречи белорусского президента с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином, передает БЕЛТА.

Планируется, что изначальный размер фонда будет составлять 585 млн долларов с перспективой увеличения до 1 млрд долларов и более по мере необходимости.

В целом на встрече, где присутствовали и представители целого ряда крупнейших китайских корпораций, обсуждались перспективы развития Китайско-белорусского индустриального парка. Кроме создания инвестиционного фонда, в числе направлений, которые намерена развивать китайская сторона совместно с белорусскими партнерами, исследовательская работа, в том числе в вопросе потребностей рынка в той или иной продукции, подготовка кадров, обучение и повышение квалификации работников предприятий - резидентов парка.

Ожидается, что парк «Великий камень» будет включен в список проектов, которые курирует Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Это даст дополнительные возможности для оказания помощи в привлечении инвесторов, решении вопросов развития сотрудничества, особенно по линии госпредприятий.

На встрече также обсуждались темы развития туризма, авиасообщения, устранения визовых барьеров. С белорусской стороны заявлено о готовности оказывать всяческую помощь и поддержку в решении любых возникающих вопросов и реализации различных проектов. Сяо Яцин подчеркнул, что прибывшая с ним делегация в составе представителей крупнейших корпораций Китая нацелена на то, чтобы реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран.

«Предприятия, которые представлены в составе нашей делегации, входят в топ-500 крупнейших и сильнейших предприятий мира», - сказал он. Также Сяо Яцин поблагодарил главу белорусского государства за всестороннюю поддержку работы китайских предприятий в Беларуси, в частности в реализации проекта по созданию парка «Великий камень». На это направлен указ №166 от 12 мая 2017 года, которым для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» создается наилучший правовой режим ведения коммерческой деятельности по сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС.

«Мы увидели, что по многим направлениям, в частности для развития этого парка и содействия вхождению в него новых резидентов, была проделана очень большая работа. Это позволит сделать наш проект международным, создать благоприятные условия и хороший бизнес-климат», - уверен глава китайской делегации.

Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко отметил, что состоявшиеся обсуждение и предметный разговор позволят сделать значительный шаг в развитии сотрудничества. При этом основной стратегией развития белорусско-китайских отношений на современном этапе видится тезис «опередить время».

 
 
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Основной стратегией развития белорусско-китайских отношений на современном этапе видится тезис «опередить время»

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