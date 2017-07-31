Жительница Сморгони получила четыре года лишения свободы за ДТП, в котором погибло два человека

Суд Воложинского района приговорил 52-летнюю жительницу Сморгони к четырем годам лишения свободы, признав ее виновной в гибели мужа и жены в ДТП под Воложином, пишет kraj.by . Также суд лишил ее права управлять транспортными средствами сроком на пять лет. Свою вину женщина не признала.



Фото: Следственный комитет

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемая обжаловала его в Минский областной суд, а прокурор опротестовал, считая вердикт суда Воложинского района слишком мягким. Сергей Габрукович просил приговорить женщину к пяти годам лишения свободы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 28 ноября прошлого года на дороге Минск-Ошмяны- граница Литвы, недалеко от деревни Семерники. Все участники аварии — жители Сморгони. Муж и жена ехали в Сморгонь из Минска на двух машинах. Он впереди на Chrysler, она на Сhevrolet сзади. По версии следствия и обвинения, женщина выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault. В аварии погибли 54-летний водитель Renault и его 53-летняя жена. Сама обвиняемая с травмами была доставлена в больницу.



Фото: Следственный комитет

В результате аварии автомобиль Renault вылетел в кювет, а Сhevrolet на встречной полосе развернуло на 180 градусов.

По словам Сергея Габруковича, водитель Сhevrolet в суде не признала свою вину. По версии женщины, столкновение произошло на ее полосе движения, т.к. автомобиль Renault внезапно выехал ей навстречу. Обвиняемая утверждает, что ее муж на Chrysler успел избежать столкновения, резко приняв вправо, а она — нет. Момент удара не помнит, поскольку сразу потеряла сознание.

Вину обвиняемой доказывает автотехническая экспертиза, проведенная на месте происшествия. Экспертов допросили в суде, и они подтвердили, что именно автомобиль Сhevrolet выехал на встречную полосу.

По приговору суда муж обвиняемой как владелец Сhevrolet, источника повышенной опасности, должен выплатить моральную компенсацию двум дочерям погибшей семейной пары — по 50 тысяч рублей каждой. А также 25 тысяч рублей — сестре погибшей женщины.

Дело расследовало управление Следственного комитета по Минской области по третьей части статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Дата рассмотрения аппеляционной жалобы и простеста прокурора Воложинского района пока не назначена.