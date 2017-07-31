ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Сморгони получила четыре года лишения свободы за ДТП, в котором погибло два человека

01.08.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Воложинского района приговорил 52-летнюю жительницу Сморгони к четырем годам лишения свободы, признав ее виновной в гибели мужа и жены в ДТП под Воложином, пишет kraj.by. Также суд лишил ее права управлять транспортными средствами сроком на пять лет. Свою вину женщина не признала.


Фото: Следственный комитет

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемая обжаловала его в Минский областной суд, а прокурор опротестовал, считая вердикт суда Воложинского района слишком мягким. Сергей Габрукович просил приговорить женщину к пяти годам лишения свободы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 28 ноября прошлого года на дороге Минск-Ошмяны- граница Литвы, недалеко от деревни Семерники. Все участники аварии — жители Сморгони. Муж и жена ехали в Сморгонь из Минска на двух машинах. Он впереди на Chrysler, она на Сhevrolet сзади. По версии следствия и обвинения, женщина выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault. В аварии погибли 54-летний водитель Renault и его 53-летняя жена. Сама обвиняемая с травмами была доставлена в больницу.


Фото: Следственный комитет

В результате аварии автомобиль Renault вылетел в кювет, а Сhevrolet на встречной полосе развернуло на 180 градусов.

По словам Сергея Габруковича, водитель Сhevrolet в суде не признала свою вину. По версии женщины, столкновение произошло на ее полосе движения, т.к. автомобиль Renault внезапно выехал ей навстречу. Обвиняемая утверждает, что ее муж на Chrysler успел избежать столкновения, резко приняв вправо, а она — нет. Момент удара не помнит, поскольку сразу потеряла сознание.

Вину обвиняемой доказывает автотехническая экспертиза, проведенная на месте происшествия. Экспертов допросили в суде, и они подтвердили, что именно автомобиль Сhevrolet выехал на встречную полосу.

По приговору суда муж обвиняемой как владелец Сhevrolet, источника повышенной опасности, должен выплатить моральную компенсацию двум дочерям погибшей семейной пары — по 50 тысяч рублей каждой. А также 25 тысяч рублей — сестре погибшей женщины.

Дело расследовало управление Следственного комитета по Минской области по третьей части статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Дата рассмотрения аппеляционной жалобы и простеста прокурора Воложинского района пока не назначена.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою вину водитель не признала, она утверждает, что в трагедии ответственность лежит на погибших.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Наш ответ на санкции": соцсети издеваются над новым нарядом Лолиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика