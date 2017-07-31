Российская певица Лолита вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне во время выступления на фестивале в Баку. Фотографии артистки в новом костюме были обнародованы в Сети вчера, а сегодня соцсети сделали певицу героиней мемов.





Лолита удивила смелым образом публику фестиваля «Жара», когда вышла на сцену в «голом» комбинезоне. Теперь 53-летнюю артистку сравнивают с Шер, Дженнифер Лопес, и персонажем мультфильма «Моана».

Лолита. Не из романа Владимира Набокова, а наша современная. pic.twitter.com/lTJZ6c7vKo — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 31 июля 2017 г.

Не думал, что Лолита когда-нибудь будет выглядеть хуже чем Цекало. (Цекало отсутствует на картинке) pic.twitter.com/BQsJEvTq79 — Партизан Смысла (@Partizan_Smysla) 31 июля 2017 г.

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала , как соцсети обсуждали голливудского актера Николаса Кейджа в Казахстане на кинофестивале. Американский актер и режиссер развеселил своих фанатов по всему миру, снявшись в традиционном казахском наряде с меховой шапкой. И в этот раз о нем не забыли.

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