ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Наш ответ на санкции": соцсети издеваются над новым нарядом Лолиты

01.08.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российская певица Лолита вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне во время выступления на фестивале в Баку. Фотографии артистки в новом костюме были обнародованы в Сети вчера, а сегодня соцсети сделали певицу героиней мемов.


Лолита удивила смелым образом публику фестиваля «Жара», когда вышла на сцену в «голом» комбинезоне. Теперь 53-летнюю артистку сравнивают с Шер, Дженнифер Лопес, и персонажем мультфильма «Моана».

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала, как соцсети обсуждали голливудского актера Николаса Кейджа в Казахстане на кинофестивале. Американский актер и режиссер развеселил своих фанатов по всему миру, снявшись в традиционном казахском наряде с меховой шапкой. И в этот раз о нем не забыли.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 двойных билетов в аквапарк «Дримлэнд».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
53-летнюю артистку сравнили с Шер, Дженнифер Лопес, и персонажем мультфильма "Моан".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Для привлечения новых резидентов в «Великий камень» планируют создать инвестфонд в 0,5 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика