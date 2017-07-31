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"Наш ответ на санкции": соцсети издеваются над новым нарядом Лолиты
Российская певица Лолита вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне во время выступления на фестивале в Баку. Фотографии артистки в новом костюме были обнародованы в Сети вчера, а сегодня соцсети сделали певицу героиней мемов.
Лолита удивила смелым образом публику фестиваля «Жара», когда вышла на сцену в «голом» комбинезоне. Теперь 53-летнюю артистку сравнивают с Шер, Дженнифер Лопес, и персонажем мультфильма «Моана».
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53-летнюю артистку сравнили с Шер, Дженнифер Лопес, и персонажем мультфильма "Моан".
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