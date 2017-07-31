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Удар молнии: подробности трагедии на Браславских озерах и советы МЧС

01.08.2017 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Информация о поражении женщины разрядом молнии около деревни Кезики Плюсского сельсовета Браславского района поступила спасателям 31 июля в 16-45. Жертвой стала 39-летняя жительница Минска, вместе с другими семьями отдыхавшая на территории Национального парка "Браславские озера".

"На берегу озера Струсто несколько семей из Минска после купания зашли в беседку, но начался сильный ветер, и отдыхающие направились в палатку, понимая, что пойдет дождь. В то время, когда две женщины проходили возле высокой сосны, ударила молния", — сообщила Фандо.

Удар молнии: подробности трагедии на Браславских озерах и советы МЧС
© Pixabay
Гибель минчанки на Браславских озерах: молния ударила в спину

Как рассказали очевидцы трагедии, верхняя  часть молнии ударила в макушку сосны, а нижняя часть — в спину 39-летней женщины. Она упала, и на ней загорелась одежда. Молния коснулась еще одной женщины, шедшей следом. Друзья постарались оказать помощь, но удалось спасти только вторую женщину.

Собеседница Sputnik Беларусь также поделилась рекомендациями о том, как следует себя вести, чтобы не оказаться жертвой ненастья.

В частности, если вы оказались в лесу, нужно держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев и не располагаться у костра, так как столб горячего воздуха является проводником электричества.

"Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже всего — в березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Сидеть лучше в так называемой "позе эмбриона", — сообщила Фандо.

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность.

"Также если гроза застала вас на водоеме, необходимо выйти из воды и отойти как можно дальше от берега. Рыбалку во время грозы нужно прекратить, так как снасти являются проводником для электричества", — отметила собеседница.

Комментарий официального представителя Витебского областного УМЧС Марины Фандо слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
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Официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо сообщила радио Sputnik Беларусь подробности гибели минчанки от удара молнии на...

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