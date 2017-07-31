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Раскрыты подробности о дизайне и характеристиках нового флагманского смартфона LG

01.08.2017 14:35 — Разное | Tut.by  
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Известный «поставщик утечек» @OnLeaks опубликовал схематичное изображение нового флагманского смартфона компании LG — V30. Скорее всего, гаджет получит продвинутую двойную камеру и вытянутый безрамочный дисплей.


Судя по изображению, V30 будет оснащен большим безрамочним экраном с соотношением сторон 18:9, как у LG G6. Дополнительного дисплея в виде узкой полоски над основным экраном как в предыдущих моделях линейки, скорее всего, не будет. Сканер отпечатков пальцев, вероятно, расположится на задней панели гаджета под двумя горизонтально расположенными основными камерами.

Издание GSMArena сообщает, что одна из камер будет иметь диафрагму f/1.6. Это — лучшее значение из всех присутствующих сегодня на рынке смартфонов. Для примера: у камер Samsung Galaxy S8 и HTC U11 это значение составляет f/1.7. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света будет получать сенсор камеры. Это влияет на качество снимков в условиях низкого освещения.

Среди других характеристик LG V30 — процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой в 2,45 ГГц, который будет дополняться графическим чипом Adreno 540 и не менее 4 ГБ оперативной памяти.

Согласно более ранним слухам, официальная презентация новинки пройдет 30 августа на выставке IFA 2017 в Берлине, а в продажу гаджет поступит в середине сентября по цене в 700 долларов.

Посмотрите, какие еще флагманские смартфоны сегодня можно купить в Беларуси.

 
 
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Скорее всего, гаджет получит продвинутую двойную камеру и вытянутый безрамочный дисплей.

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