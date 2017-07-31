Раскрыты подробности о дизайне и характеристиках нового флагманского смартфона LG

Известный «поставщик утечек» @OnLeaks опубликовал схематичное изображение нового флагманского смартфона компании LG — V30. Скорее всего, гаджет получит продвинутую двойную камеру и вытянутый безрамочный дисплей.





Судя по изображению, V30 будет оснащен большим безрамочним экраном с соотношением сторон 18:9, как у LG G6. Дополнительного дисплея в виде узкой полоски над основным экраном как в предыдущих моделях линейки, скорее всего, не будет. Сканер отпечатков пальцев, вероятно, расположится на задней панели гаджета под двумя горизонтально расположенными основными камерами.

Издание GSMArena сообщает , что одна из камер будет иметь диафрагму f/1.6. Это — лучшее значение из всех присутствующих сегодня на рынке смартфонов. Для примера: у камер Samsung Galaxy S8 и HTC U11 это значение составляет f/1.7. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света будет получать сенсор камеры. Это влияет на качество снимков в условиях низкого освещения.

Среди других характеристик LG V30 — процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой в 2,45 ГГц, который будет дополняться графическим чипом Adreno 540 и не менее 4 ГБ оперативной памяти.

Согласно более ранним слухам, официальная презентация новинки пройдет 30 августа на выставке IFA 2017 в Берлине, а в продажу гаджет поступит в середине сентября по цене в 700 долларов.

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