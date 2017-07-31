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Солодуха сел на шпагат между танками. Пользователи в этом сомневаются
Агентство теленовостей
В комментарии журналисту TUT.BY Александр Солодуха рассказал, что съемки проходили полторы недели назад.
— Мы с друзьями уже посмотрели ролик. Это все придумал первый канал: ответный ход Ван Дамму. Они меня пригласили и попросили подготовиться. А я в детстве много занимался: не только баскетболом и футболом, но и гимнастикой.
Однако пользователи засомневались в исполнении трюка певцом без каскадера и обратили внимание на то, что телосложение человека в кадре отличается от фигуры певца. Также скептики предполагают, что при таком монтаже певца легко можно было заменить дублером.
— Сами ли вы садились на шпагат?
— Ну что вы, конечно сам. Жара была страшнейшая, а я в форме, в гриме. Съемки проходили на Линии Сталина, — сказал Александр Солодуха.
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Однако пользователи засомневались в исполнении трюка певцом без каскадера.
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