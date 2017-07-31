Солодуха сел на шпагат между танками. Пользователи в этом сомневаются

Агентство теленовостей опубликовало видеоролик, в котором известный белорусский певец Александр Солодуха повторяет знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма и садится на шпагат между танками.

В комментарии журналисту TUT.BY Александр Солодуха рассказал, что съемки проходили полторы недели назад.

— Мы с друзьями уже посмотрели ролик. Это все придумал первый канал: ответный ход Ван Дамму. Они меня пригласили и попросили подготовиться. А я в детстве много занимался: не только баскетболом и футболом, но и гимнастикой.

Однако пользователи засомневались в исполнении трюка певцом без каскадера и обратили внимание на то, что телосложение человека в кадре отличается от фигуры певца. Также скептики предполагают, что при таком монтаже певца легко можно было заменить дублером.



Скриншот видео

— Сами ли вы садились на шпагат?

— Ну что вы, конечно сам. Жара была страшнейшая, а я в форме, в гриме. Съемки проходили на Линии Сталина, — сказал Александр Солодуха.

Читайте также

Белорус сел на шпагат между двумя движущимися БелАЗами, бросив вызов Ван Дамму

Солодуха повторит трюк Ван Дамма и сядет на шпагат между танками

*** AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 двойных билетов в аквапарк «Дримлэнд». Для участия вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».