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Солодуха сел на шпагат между танками. Пользователи в этом сомневаются

01.08.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
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Агентство теленовостей опубликовало видеоролик, в котором известный белорусский певец Александр Солодуха повторяет знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма и садится на шпагат между танками.

В комментарии журналисту TUT.BY Александр Солодуха рассказал, что съемки проходили полторы недели назад.

— Мы с друзьями уже посмотрели ролик. Это все придумал первый канал: ответный ход Ван Дамму. Они меня пригласили и попросили подготовиться. А я в детстве много занимался: не только баскетболом и футболом, но и гимнастикой.

Однако пользователи засомневались в исполнении трюка певцом без каскадера и обратили внимание на то, что телосложение человека в кадре отличается от фигуры певца. Также скептики предполагают, что при таком монтаже певца легко можно было заменить дублером.


Скриншот видео

— Сами ли вы садились на шпагат?

— Ну что вы, конечно сам. Жара была страшнейшая, а я в форме, в гриме. Съемки проходили на Линии Сталина, — сказал Александр Солодуха.

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Теги: Новости
 
 
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Однако пользователи засомневались в исполнении трюка певцом без каскадера.

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