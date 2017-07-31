Индия будет использовать публикации в Facebook и Instagram для определения взимаемого налога





Правительство Индии разрабатывает систему, которая будет, среди прочего, анализировать посты в социальных сетях, чтобы определить нарушителей, которые, уклоняются от уплаты налогов или платят меньше положенного

Правительство Индии, по-видимому, считает, что счастье любит тишину. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие сохранить анонимность, в скором времени публикации граждан Индии в Facebook или Instagram могут заинтересовать налоговые службы.

Стоит пользователю выложить фотографию своего новенького сверкающего автомобиля или дома, как эти данные попадут в базу правительственных служб, которые тут же сравнят предоставленные налоговые декларации с реальным положением вещей. Таким образом, налоговым чиновникам больше не нужно будет штурмовать офисы и жилища в поисках компрометирующей информации, так как ее успешно предоставят сами нарушители.

Project Insight, проект стоимостью 156 млн долларов, призван увеличить поступления средств в казну государства путем налоговых отчислений. Индийская экономика, которая по праву занимает место в списке самых быстрорастущих в мире, не может похвастаться сбалансированным бюджетом. И винят в этом не в последнюю очередь такую проблему как уклонение от налогов.

«Анализ данных - это метод будущего для налоговых властей по всему миру», - уверен управляющий партнер в бухгалтерской фирме Ashok Maheshwary and Associates Амит Махешвари. «Такая практика также положит конец вымогательству со стороны налоговых чиновников...с хаотичными выборочными проверками также будет покончено».

Стоит отметить, что аналогичная практика уже применяется в таких странах как, например, Бельгия, Канада и Австралия. Сообщается также, что Индия пытается повторить британский проект «Connect», благодаря которому казна Соединенного Королевства пополнилась на 5,4 млрд долларов, а число уголовных преследований в 2016 году выросло со 165 до 1165.

Новая система, как сообщается, позволит сгруппировать все имеющиеся данные, начиная от расходов по кредитным картам, инвестициям в акции и недвижимость, заканчивая покупкой наличности и депозитами. После анализа этих данных налоговики будут рассылать напоминания налогоплательщикам.

Спикер министерства финансов Индии Малик от комментариев по поводу проекта отказался. Необходимо также отметить, что, по правительственным данным, налоговая ставка в Индии составляет 17%. Это ниже, чем 25%-ный налог, который взимают в большинстве азиатских стран.

Многие в Индии обеспокоены тем, как использование таких данных может нарушить право на личную жизнь.

«Гарантии безопасности просто необходимы», - заявил глава налогового департамента PwC Индии Рахуль Гарг. «Еще предстоит увидеть, как эффективно данные, которые носят бесценный характер, используются органами власти».