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Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта для шести крупных банков Беларуси

01.08.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
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Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта для шести крупных банков Беларуси

В каждом из шести случаев прогноз был изменен со «стабильного» на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «B-», передает БЕЛТА. Речь идет о таких банках, как Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

Ранее агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «B-» с прогнозом «позитивный». Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок - на уровне «B-». Рейтинг, который был присвоен в конце июня белорусским еврооблигациям, остается на уровне «B-».

Среди позитивных факторов агентство назвало улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов. К примеру, золотовалютные резервы выросли на 1,6 млрд долларов с начала года до 6,5 млрд долларов за счет размещения евробондов, получения очередного транша кредита ЕФСР и покупки валюты у резидентов.

Кроме того, Fitch отмечает положительное влияние на экономику достижения договоренности с Россией по ценам на газ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В каждом из шести случаев прогноз был изменен со «стабильного» на «позитивный»

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