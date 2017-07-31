Opel с 1 августа переходит под контроль французского концерна PSA

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Автоконцерны General Motors и PSA завершили сделку по передаче французам подразделений Opel и Vauxhall, сообщила во вторник пресс-служба американского автопроизводителя.

Впервые о слиянии было объявлено перед Женевским автосалоном, в марте текущего года, а сегодня французский концерн завершил все формальности. С этого дня все права на Opel и Vauxhall принадлежат PSA.

"Мы предприняли еще один смелый шаг для трансформации General Motors. Эта трансформация даст нам возможность сосредоточить ресурсы на других направлениях, от которых мы ожидаем лидерства в будущем", — цитирует пресс-служба слова президента GM Дэна Аммана.

Сообщается, что новые хозяева не будут закрывать заводы, обе марки будут существовать и дальше. Концерн PSA планирует вывести Opel "в плюс" уже к 2020 году. При этом сотрудничество Opel c GM не прекратится — концерны будут совместно работать в области постройки электромобилей.

PSA и Opel сотрудничают уже несколько лет, а недавно были представлены плоды их совместного производства — кроссоверы Opel Crossland Х и Grandland X, построенные на французских платформах. В следующем году планируется выпуск "каблучков" Opel Combo/Citroen Berlingo/Peugeot Partner и хэтчбеков Opel Corsa/Peugeot 208.