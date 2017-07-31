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Лукашенко приглашает китайский военпром в парк "Великий камень"

01.08.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время встречи президент Беларуси выразил желание сделать китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" образцом совместного сотрудничества двух стран, подчеркнув, что такого же мнения придерживается и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вместе с китайскими экспертами, как и договаривались с товарищем Си, на территории парка мы создали одни из самых лучших в мире правовых условий ведений бизнеса. Поэтому парк становится международным", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время широкий интерес к работе индустриального парка проявляют как белорусские компании, так и европейские, американские и российские, но в ближайшей перспективе необходимо усилить взаимодействие по многим направлениям.

"Во-первых, прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня. Во-вторых, нам надо формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний, сопряжением их потенциала. Мы готовы к этому", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также подчеркнул совместное с государственными корпорациями КНР укрепление военно-технического сотрудничества на перспективу.

"Я думаю, вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса", — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, необходимо также обратить серьезное внимание на развитие туристического потенциала двух стран.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На встрече с главой Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР Сяо Яцином президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности создания в...

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