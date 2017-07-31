Секреты чистки мягкой мебели



Мягкая мебель нуждается в периодической чистке, ведь в складках и между ворсинками скапливается большое количество грязи, пыли, волос и других загрязнений. Химчистка — затратная услуга и иногда можно обойтись без нее. Трудновыводимые пятна крови, вина, кофе, натуральных соков можно удалить самостоятельно за копейки. После таких процедур предметы будут чистыми, яркими и свежими. Ознакомьтесь с несколькими способами, как почистить мягкую мебель самостоятельно.

Основные правила чистки мягкой мебели





Чтобы правильно продезинфицировать и обновить предметы, воспользуйтесь проверенными советами:

при использовании пылесоса модно не получить ожидаемого эффекта. Оденьте на насадку кусочек марли, смоченную в солевом растворе (30 г соли на 1 л воды), так вы почистите изделие и обновите цвет;

нельзя применять больше двух средств для очистки одновременно. Выдержите 2 часа между их нанесением, дабы не спровоцировать реакцию и не испортить изделие;

не рекомендуется обрабатывать пылесосом поверхности из натурального бархата, велюра или атласа, чтобы не испортить хрупкие материалы. Есть мягкие щетки и средства для щадящей чистки;

используя новый состав, протестируйте его на малозаметном участке: так вы спрогнозируете конечный результат и избежите неприятных сюрпризов.

Не зная, как почистить мягкую мебель, изучите информацию заранее. Многие химические препараты универсальны, но могут дать непредвиденный результат на разные виды ткани.

Чистка кожаной мебели





Для очистки кожаных диванов сделайте раствор твердого мыла и теплой воды, и мягкой салфеткой протрите изделие. Оставьте состав на 30 минут и протрите сухой тряпкой. Приготовьте защитный кондиционер на основе уксуса (50 мл) и оливкового или льняного масла (100 мл). Протрите обивку смесью и оставьте на 15 минут. Отполируйте изделие салфеткой из микрофибры.

Как отчистить пятна от жира?





Если жирное пятно свежее, то достаточно присыпать его солью, которая через 15-30 минут впитает загрязнение. Если пятно застарелое, то раствор теплой воды, шампуня или моющего для посуды и нашатыря (500 мл, 20 мл и 10 капель, соответственно) поможет устранить эту проблему. Нанесите состав на грязные участки на 15-20 минут, затем снимите влажной салфеткой и вытрите насухо.

Чистка диванов из гобелена





Изделия из гобелена не обрабатывают щелочными или кислотными составами. Как почистить мягкую мебель из дорогостоящего и элитного материала? Чистка проводится средствами на основе органических веществ. Мыльный состав – это 1 л теплой воды с шампунем. Производя процедуру, на грязные участки наносите пену, а не раствор. Мокрые пятна удалите сухой салфеткой.

Чистка дивана от пыли





Избавиться от пыли поможет пылесос. Если его нет, возьмите старую простыню, смочите ее в воде и хорошенько отожмите. Накройте простыней предмет и выбейте его. Вся пыль останется на влажной ткани, а не в воздухе. Повторяйте процедуру, пока простынь перестанет быть грязной после ударов. Диван станет чистым и свежим.

Чистка пароочистителем





Перед использованием пароочистителя обработайте диван пылесосом, чтобы удалить пыль. Добавив очищающее средство и воду в специальные отсеки, длинными движениями проведите очистку по всему периметру предмета, уделяя внимание щелям. После процедуры вы можете оставить изделие высыхать естественным путем или воспользоваться встроенным пылесосом. Этот метод легкий и способен уничтожать бытовых клещей.

Чистка дивана из флока





Для чистки мягких предметов из флока выбирайте средства без спирта. Перед обработкой пройдитесь мягкой щеткой по поверхности изделия. Так поднимется ворс, чистящий состав попадет глубже в ткань, а чистка получится эффективной. Когда изделие высохнет, пройдитесь щеткой в обратную сторону, чтобы зачесать ворс.

Чистка мягкой мебели содой





Иногда мягкая мебель светлых тонов требует сухой чистки. Для этого часто используют обычную соду, рассыпанную по загрязненной поверхности. Ее оставляют на 2-3 часа и пылесосят. Мокрая чистка содой возможна только для плотных тканей: жаккарда, шенилла, искусственного велюра, рогожки, которые выдержат ее абразивный состав.

Если почистить мягкую мебель и справиться с загрязнениями самостоятельно не получается, то вы всегда можете обратиться в клининговую компанию из каталога TAM.BY, специалистами которой будет выполнена химчистка мягкой мебели у вас дома.