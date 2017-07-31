Утверждена Национальная стратегия по обращению с ТКО до 2035 года





Весь объем инвестиций на реализацию стратегии в 2017-2035 годах оценивается в 1,2 миллиарда евро

Постановлением Совмина №567 от 28 июля утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года, сообщает БЕЛТА .

Основные положения стратегии разработаны на основании анализа опыта Беларуси по совершенствованию системы обращения с ТКО и ВМР с 1992 по 2015 год и комплексной оценки международного опыта. Национальная стратегия обеспечивает достижение показателей эффективности обращения с отходами в стране, установленных в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года.

На основе выполненной оценки объемов образования ТКО и их морфологического состава сделан следующий прогноз ситуации до 2035 года:

диапазон образования ТКО на душу населения будет находиться в пределах 320-380 кг с учетом роста валового внутреннего продукта;

ежегодные объемы образования ТКО оцениваются в пределах от 3,5 до 4 млн т;

максимально возможное экономически обоснованное извлечение ВМР составит около 25%, из которых 15,6% уже собирается в настоящее время;

максимальный процент энергетического использования составит 38,5% при производстве из ТКО RDF-топлива, а при сжигании остаточных отходов - 60-65%.

Направления реализации национальной стратегии основываются на следующих базовых принципах:

устойчивое обращение с отходами - обеспечивается должный контроль над всеми операциями, производимыми с отходами, снижается вред для окружающей среды, связанный с захоронением отходов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;

«загрязнитель платит» - лицо, ответственное за загрязнение окружающей среды, должно нести расходы по обращению с отходами, которые одобрены государственными органами для обеспечения приемлемого состояния окружающей среды;

открытость и прозрачность - постепенное устойчивое внедрение открытых тендеров на услуги, прозрачная оценка подаваемых конкурсных предложений и справедливое применение норм и стандартов;

иерархия технологий обращения и переработки отходов;

внедрение наилучших доступных и эффективных технологий;

приближенность перерабатываемых мощностей к источнику образования отходов.

Основные мероприятия по совершенствованию системы обращения с ТКО включают в себя такие позиции, как совершенствование системы учета объемов образования, захоронения и морфологического состава ТКО и ВМР; совершенствование логистики, раздельный сбор ТКО и его развитие; контейнерные площадки и мусоропроводы; контейнерное хозяйство и парк мусоровозов; совершенствование инфраструктуры системы обращения с ТКО; совершенствование законодательства и нормативного регулирования системы обращения с ТКО и ВМР; RDF-топливо; строительство мусоросжигательного завода в Минске; биологическая обработка ТКО.

Весь объем инвестиций на реализацию стратегии в 2017-2035 годах оценивается в 1,2 млрд евро. Республиканским органам государственного управления и другим государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям поручено учитывать положения национальной стратегии при подготовке проектов прогнозов, программ, планов действий, схем и других документов, затрагивающих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.