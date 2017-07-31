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Утверждена Национальная стратегия по обращению с ТКО до 2035 года

01.08.2017 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Утверждена Национальная стратегия по обращению с ТКО до 2035 года

Весь объем инвестиций на реализацию стратегии в 2017-2035 годах оценивается в 1,2 миллиарда евро

Постановлением Совмина №567 от 28 июля утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года, сообщает БЕЛТА.

Основные положения стратегии разработаны на основании анализа опыта Беларуси по совершенствованию системы обращения с ТКО и ВМР с 1992 по 2015 год и комплексной оценки международного опыта. Национальная стратегия обеспечивает достижение показателей эффективности обращения с отходами в стране, установленных в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года.

На основе выполненной оценки объемов образования ТКО и их морфологического состава сделан следующий прогноз ситуации до 2035 года:

  • диапазон образования ТКО на душу населения будет находиться в пределах 320-380 кг с учетом роста валового внутреннего продукта;
  • ежегодные объемы образования ТКО оцениваются в пределах от 3,5 до 4 млн т;
  • максимально возможное экономически обоснованное извлечение ВМР составит около 25%, из которых 15,6% уже собирается в настоящее время;
  • максимальный процент энергетического использования составит 38,5% при производстве из ТКО RDF-топлива, а при сжигании остаточных отходов - 60-65%.

Направления реализации национальной стратегии основываются на следующих базовых принципах:

  • устойчивое обращение с отходами - обеспечивается должный контроль над всеми операциями, производимыми с отходами, снижается вред для окружающей среды, связанный с захоронением отходов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;
  • «загрязнитель платит» - лицо, ответственное за загрязнение окружающей среды, должно нести расходы по обращению с отходами, которые одобрены государственными органами для обеспечения приемлемого состояния окружающей среды;
  • открытость и прозрачность - постепенное устойчивое внедрение открытых тендеров на услуги, прозрачная оценка подаваемых конкурсных предложений и справедливое применение норм и стандартов;
  • иерархия технологий обращения и переработки отходов;
  • внедрение наилучших доступных и эффективных технологий;
  • приближенность перерабатываемых мощностей к источнику образования отходов.

Основные мероприятия по совершенствованию системы обращения с ТКО включают в себя такие позиции, как совершенствование системы учета объемов образования, захоронения и морфологического состава ТКО и ВМР; совершенствование логистики, раздельный сбор ТКО и его развитие; контейнерные площадки и мусоропроводы; контейнерное хозяйство и парк мусоровозов; совершенствование инфраструктуры системы обращения с ТКО; совершенствование законодательства и нормативного регулирования системы обращения с ТКО и ВМР; RDF-топливо; строительство мусоросжигательного завода в Минске; биологическая обработка ТКО.

Весь объем инвестиций на реализацию стратегии в 2017-2035 годах оценивается в 1,2 млрд евро. Республиканским органам государственного управления и другим государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям поручено учитывать положения национальной стратегии при подготовке проектов прогнозов, программ, планов действий, схем и других документов, затрагивающих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

 
Теги: Минск
 
 
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