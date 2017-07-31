Как выглядят дачи дипмиссий США и России, которые оказались в центре скандала обеих стран

Дипломатический скандал между США и Россией набирает обороты: в ответ на принятый конгрессом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций, МИД России заявил об ответных ограничительных мерах в отношение Вашингтона. Одна из них — закрытие американской дипломатической «дачи» в Серебряном Бору в Москве. Аналогичной недвижимости — «дачи» в штатах Нью-Йорк и Мэриленд — российская дипмиссия лишилась в конце 2016 года.

REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят дипломатические дачи в США и России.

Российские «дачи» в США: ближняя и дальняя

В США российским дипломатам принадлежали две загородные резиденции: первая расположена в штате Мэриленд, вторая — в штате Нью-Йорк.

Резиденция в Мэриленде занимает площадь 18 га, сообщает The Washington Post. Она располагается на Пайонир-пойнт, полуострове в месте слияния рек Корсика и Честер. Особняк был куплен СССР в 1972 году у наследников Джона Раскоба (исполнительного директора DuPont и General Motors), позднее территория была расширена по соглашению с Госдепартаментом.

Поскольку «дипломатические дачи» — объекты закрытые, их фотографий совсем немного.



Фото: talbotspy.org



Фото: talbotspy.org

Десять лет назад по приглашению посла Юрия Ушакова (сейчас занимает пост помощника президента России, курирует вопросы внешней политики) в резиденции гостил корреспондент журнала Washington Life. Позже в издании вышел материал «Dacha Sweet Dacha», где журналист рассказал, что особняк построен в григорианском стиле в 1920-е годы. В нем — 33 комнаты, 13 каминов, тиковые полы, восточные ковры, хрустальные люстры, в часовне Раскоба поставлены иконы. На участке, засаженном кипарисами и магнолиями, корреспондент увидел баню, бассейн, теннисный корт и причал у реки.



Фото: talbotspy.org



Фото: talbotspy.org



Фото: talbotspy.org

Особняк в Мэриленд был куплен за 3 миллиона долларов.

Вторая резиденция под названием Килленворт находится на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). Она была построена в 1918 году и сначала принадлежала губернатору Нью-Йорка Натану Миллеру. В 1951 году, по данным газеты The New York Times, особняк купило советское правительство для размещения советской дипломатической делегации в ООН. В особняке 49 комнат.



Фото: Reuters



Фото: Johnston Frances Benjamin / flickr.com



Фото: Johnston Frances Benjamin / flickr.com



Фото: Johnston Frances Benjamin / flickr.com



Фото: Johnston Frances Benjamin / flickr.com

Америаканские СМИ прозвали эти дачи «ближняя», та, что в Мэриленд (100 км от Вашингтона), и «дальняя дача» — в штате Нью-Йорк.

На территории второй, дальней дачи, тоже есть теннисные корты, бассейн, футбольное поле и пристань для яхт. На «дачах» в Мэриленд и Килленворт отдыхали семьи дипломатов, работающих в США. Летом на них организовывали детские лагеря.

Дача в России, которой запретили пользоваться американским дипломатам

Еще в СССР в Серебряном Бору начали строить дачи для высокопоставленных госслужащих и иностранных дипломатов, пишет РБК.



Фото: Reuters

В разное время здесь располагались дачи посольских работников США, Аргентины, Болгарии, Японии, Франции, Англии, Кореи, Ливана, дома отдыха ЦК КПСС, газет «Правда» и «Московский Комсомолец», Большого театра.



Фото: Reuters

Несколько лет назад на даче в Серебряном Бору проходили неофициальные встречи и вечеринки посольства США.

Сегодня, 1 августа, из резиденции дипломатов в США в Серебряном Бору вывезли последние вещи. Что дальше будет с «дипломатической дачей» — неизвестно.