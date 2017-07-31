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В Лепеле пенсионерка погибла под колесами молоковоза

01.08.2017 15:22 — Разное | Tut.by  
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В Лепеле молоковоз насмерть сбил пенсионерку. Cообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Трагедия произошла днем 1 августа на 155-м км автодороги Минск-Витебск, в Лепеле. Водитель автомобиля МАЗ 1968 года рождения наехал на женщину, переходившую проезжую часть слева направо. Пешеход двигалась вне пешеходного перехода (до него было около 10 метров). Как выяснилось, под колеса грузовика попала жительница Лепеля 1935 года рождения. Пенсионерка скончалась на месте ДТП.

На месте аварии работают правоохранители и эксперты. Ведется поиск и опрос очевидцев ДТП.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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