Недельку порастягивался: как Солодуха повторил трюк Ван Дамма

Недельку порастягивался: как Солодуха повторил трюк в стиле Ван Дамма /

В видеоролике, снятом для программы "Специальный репортаж" телеканала "Беларусь 1", Александр Солодуха потряс своих поклонников повторением трюка в стиле Жан-Клода Ван Дамма, выполнив поперечный шпагат на двух разъезжающихся стволах танков.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поинтересовался у Александра Солодухи, как певцу удалось сохранить такую потрясающую физическую форму.

"Ну, я в детстве занимался не только футболом, баскетболом, но и гимнастикой, да. И вот поступило приглашение от телеканала сделать этот ответный ход Ван Дамму и я дал согласие, недельку перед этим вспомнил, порастягивался, походил, позанимался, и мы это сделали на "Линии Сталина" недельки полторы назад", — сообщил Солодуха.

По словам певца, сама программа "Специальный репортаж" пойдет в эфир 10 августа на "Беларусь 1". Александр Солодуха также поделился с белорусскими мужчинами фирменным секретом поддержания себя в форме.

"нужно любить себя, любить свою страну, родину, свою женщину любимую, детей, внуков, свое дело, дарить радость, улыбаться каждый день и верить в себя на сто процентов", — заявил Солодуха.

Комментарий певца Александра Солодухи слушайте на радио Sputnik Беларусь.