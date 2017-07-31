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Недельку порастягивался: как Солодуха повторил трюк Ван Дамма
01.08.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь
В видеоролике, снятом для программы "Специальный репортаж" телеканала "Беларусь 1", Александр Солодуха потряс своих поклонников повторением трюка в стиле Жан-Клода Ван Дамма, выполнив поперечный шпагат на двух разъезжающихся стволах танков.
© Фото: Белтелерадиокомпания
Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поинтересовался у Александра Солодухи, как певцу удалось сохранить такую потрясающую физическую форму.
"Ну, я в детстве занимался не только футболом, баскетболом, но и гимнастикой, да. И вот поступило приглашение от телеканала сделать этот ответный ход Ван Дамму и я дал согласие, недельку перед этим вспомнил, порастягивался, походил, позанимался, и мы это сделали на "Линии Сталина" недельки полторы назад", — сообщил Солодуха.
По словам певца, сама программа "Специальный репортаж" пойдет в эфир 10 августа на "Беларусь 1". Александр Солодуха также поделился с белорусскими мужчинами фирменным секретом поддержания себя в форме.
"нужно любить себя, любить свою страну, родину, свою женщину любимую, детей, внуков, свое дело, дарить радость, улыбаться каждый день и верить в себя на сто процентов", — заявил Солодуха.
Комментарий певца Александра Солодухи слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Для того, чтобы повторить трюк Жан-Клода Ван Дамма, белорусскому певцу Александру Солодухе хватило занятий гимнастикой в детстве и понадобилось "недельку...
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