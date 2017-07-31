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В "Белавиа" на звонки будет отвечать робот Василиса

01.08.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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Тем, кто будет звонить в справочную службу «Белавиа» в ближайший месяц, будет отвечать не живой оператор, а робот Василиса. Об этом рассказали в авиакомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На первом тестовом этапе, который продлится ориентировочно 10−15 дней, робот будет только принимать первичный вызов, выслушивать вопрос и переключать на оператора. В случае, если все специалисты заняты, то робот будет предлагать сформулировать вопрос с последующим обратным звонком клиенту. Таким образом, оператор-робот будет набирать базу вопросов и «обучаться» для последующего общения с клиентами.

На втором тестовом этапе, ориентировочно с 15 августа на протяжении последующих 10−15 дней, робот-оператор начнет отвечать на наиболее простые вопросы. В случае незнакомого роботу-оператору запроса клиента будут переключать на специалиста.

На финальном этапе робот-оператор сможет отвечать на самые разные вопросы, например, рассказать, на какие направления есть билеты и какие тарифы доступны.

«Авиакомпания „Белавиа“ просит с пониманием отнестись к тестированию и приносит извинения за возможные сбои», — говорится в сообщении компании. В «Белавиа» надеются, что новая система позволит увеличить количество обрабатываемых запросов на 60%, а пассажиры смогут не так долго ждать ответа оператора.

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На финальном этапе робот-оператор сможет отвечать на самые разные вопросы.

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