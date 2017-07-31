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В окрестностях "Камп Ноу" вывесили плакат "Неймар - предатель"

01.08.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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Болельщики «Барселоны» недовольны намерением нападающего Неймара перейти в «ПСЖ».

Как отмечает El Mundo Deportivo, в окрестностях «Камп Ноу», домашнего стадиона сине-гранатовых, на столб был наклеен плакат с изображением Неймара и подписью «Разыскивается предатель. Наемникам дорога из „Барселоны“, здесь нужны только игроки, ценящие футболку клуба».


Фото с сайта mundodeportivo.com

Ранее стало известно, что бразилец близок к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. «Барселона» стремится удержать игрока, но в парижском клубе уверены, что трансфер все-таки состоится.

Между тем «Барселона» призвала все топ-клубы Европы объединиться против "ПСЖ". По информации L’Equipe, каталонский клуб считает парижан главной угрозой существующим правилам и устоявшемуся порядку. «Барселона» прилагает много усилий для того, чтобы изолировать "ПСЖ" от европейского футбола. L’Equipe утверждает, что «Ювентус» и «Бавария» уже согласились выступить на стороне сине-гранатовых.

 
 
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Болельщики "Барселоны" недовольны намерением нападающего Неймара перейти в "ПСЖ".

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