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В окрестностях "Камп Ноу" вывесили плакат "Неймар - предатель"
Болельщики «Барселоны» недовольны намерением нападающего Неймара перейти в «ПСЖ».
Как отмечает
Ранее стало известно, что бразилец близок к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. «Барселона» стремится удержать игрока, но в парижском клубе уверены, что трансфер все-таки состоится.
Между тем «Барселона» призвала все топ-клубы Европы объединиться против "ПСЖ". По информации L’Equipe, каталонский клуб считает парижан главной угрозой существующим правилам и устоявшемуся порядку. «Барселона» прилагает много усилий для того, чтобы изолировать "ПСЖ" от европейского футбола. L’Equipe утверждает, что «Ювентус» и «Бавария» уже согласились выступить на стороне сине-гранатовых.
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Болельщики "Барселоны" недовольны намерением нападающего Неймара перейти в "ПСЖ".
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