Болельщики «Барселоны» недовольны намерением нападающего Неймара перейти в «ПСЖ».

Как отмечает El Mundo Deportivo , в окрестностях «Камп Ноу», домашнего стадиона сине-гранатовых, на столб был наклеен плакат с изображением Неймара и подписью «Разыскивается предатель. Наемникам дорога из „Барселоны“, здесь нужны только игроки, ценящие футболку клуба».



Фото с сайта mundodeportivo.com

Ранее стало известно, что бразилец близок к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. «Барселона» стремится удержать игрока, но в парижском клубе уверены, что трансфер все-таки состоится.

Между тем «Барселона» призвала все топ-клубы Европы объединиться против "ПСЖ". По информации L’Equipe, каталонский клуб считает парижан главной угрозой существующим правилам и устоявшемуся порядку. «Барселона» прилагает много усилий для того, чтобы изолировать "ПСЖ" от европейского футбола. L’Equipe утверждает, что «Ювентус» и «Бавария» уже согласились выступить на стороне сине-гранатовых.