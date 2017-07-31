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В Гродно подросток из-за неразделенной любви разбил семь машин
В Гродно 17-летний парень разбил во дворе семь машин,
Как выяснилось, накануне хулиган поссорился и расстался с девушкой. Попытки ее вернуть не увенчались успехом. Молодой человек напился и пошел громить машины в двор на улице Кленовой. Всего он повредил семь автомобилей.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. По статье «Хулиганство» возбуждено уголовное дело.
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В отношении него возбудили уголовное дело.
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