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Фины научились превращать воздух в еду

01.08.2017 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Фины научились превращать воздух в еду

Съедобные белковые гранулы создает специальное устройство, которое использует для этого воду и углекислоту из воздуха

Разработчики чудо-устройства уверены,  что оно поможет решить проблему голода на Земле, сообщает РИА Новости.

«С практической точки зрения, все, что нужно для производства этой белковой еды, содержится в воздухе. В будущем, приборы на базе нашей технологии можно будет установить в пустынях или в других уголках Земли, чьим жителям угрожает голод. Кроме того, подобные установки можно разместить дома и использовать их по мере необходимости», — рассказывает Юха-Пекка Питканен из технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия).

В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле прошлого года физики из Чикаго создали солнечную батарею, которая напрямую использует энергию света для расщепления СО2 и производства угарного газа и водорода, а в октябре их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж создали катализатор, преобразующий углекислоту в обычный спирт.

Питканен и его коллеги придумали, как можно создать устройство, превращающее воздух в гораздо более сложные органические соединения — молекулы белков и сахаров. Для этого ученые пошли на хитрость — они «поручили» эту задачу микробам, способным поглощать СО2 и превращать его в компоненты своих собственных клеток.

Когда микробов становится достаточно много, ученые пропускают ток через питательную среду, в результате чего бактерии погибают, а их останки разлагаются на индивидуальные молекулы сахаров и белков. Соответственно, если получившийся раствор высушить, то возникнет набор гранул, богатых белками и углеводами.

Главной проблемой этой системы пока остается то, что она работает достаточно неторопливо — один грамм белка она производит на протяжении примерно двух недель. Сейчас Питканен работают над ускорением этого процесса и созданием более крупных версий биореактора, которые могли бы вырабатывать по несколько килограммов белка каждый день.

«По сравнению с традиционным сельским хозяйством, этот метод производства еды не требует особой почвы и других условий, необходимых для выращивания агрикультур. Мы можем производить эти белки в абсолютно автоматическом режиме и для их выращивания не требуются пестициды или токсичные удобрения. Все это помогает избегать загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу», — заключает Йеро Ахола (Jero Ahola), коллега Питканена.

 
 
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Съедобные белковые гранулы создает специальное устройство, которое использует для этого воду и углекислоту из воздуха

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