Военный парад, посвященный 90-летнему юбилею НОАК, прошел на полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в минувшие выходные в "закрытом" режиме — иностранных репортеров там не было. В параде приняли участие 12 тысяч военных и 571 единица техники, 129 военных самолетов. Эксперты рассмотрели на фото китайских СМИ, что почти половина показанной техники — новая или модифицированная. Увидели и новую межконтинентальную баллистическую ракету "Дунфэн-31AG" (DF-31AG).

К юбилею НОАК в Пекине проходят различные мероприятия. Открылась экспозиция Военного музея народной революции Китая, где в десятках залов представлены исторические документы, более тысячи фотографий, 1300 экспонатов, мультимедийных инсталляций, воссоздающих ряд важных сражений, уменьшенных моделей современной военной техники, стоящей на вооружении КНР, самолеты времен Второй мировой войны, современные самолеты и даже ракеты "Дунфэн-1" и "Дунфэн-2", стоявшие на вооружении Китая в 1960-х годах.

НОАК — самая крупная по численности в мире, в ее рядах состоят около 2,3 миллиона военнослужащих или 0,18% населения страны. С 2015 года армия проводит серьезную реструктуризацию органов управления, появилась комиссия по проверке дисциплины, главная цель которой — искоренение коррупции. Созданы два вида новых войск — ракетные и войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.

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Оборонные расходы Китая постоянно растут, стремление соответствовать мировым стандартам и ни в чем не уступать партнерам и конкурентам привели к тому, что военный бюджет КНР в 2017 году составил 1,3% ВВП или 151,97 миллиарда долларов. Больше на военные расходы тратит только США.