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Как отличаются заработки в самом богатом и самом бедном районах Беларуси. Обзор вакансий
Средняя зарплата белорусов в июне
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В Шарковщинском районе — 55 вакансий на сайте государственной службы занятости. Одна из самых маленьких зарплат — у худрука Пяликовского сельского дома культуры: от 140 рублей за 0,5 ставки. От 550 рублей намерены платить инженеру с высшим образованием в сельхозпредприятии «Жвиранка».
Подсобный рабочий в сельхозпредприятии «Жвиранка», трудясь в одну смену, заработает 280 рублей. Подсобный рабочий 3−4 разряда в ООО «Строительная компания Алмаз» (Солигорский район) за одну смену заработает 353 рубля.
Трактористам в Шарковщинском районе предлагают от 265 рублей (сельскохозяйственное предприятие имени Маркова) до 400 рублей (Шарковщинское ПМС). В Солигорском районе трактористу с опытом работы согласны платить от 500 рублей (Солигорское ПМС), а в ОАО «Горняк» — от 700 рублей.
Зарплата животновода на предприятии имени Маркова составит 265 рублей, в ОАО «Жвиранка» (Шарковщинский район) — 335 рублей. Животноводу в ОАО «Горняк» выплатят от 265 рублей, а в ОАО «Старобинский» (Солигорский район) — от 400 рублей.
Ветврач с высшим образованием в ОАО «Княж» (Шарковщинский район) может рассчитывать на 391 рубль 88 копеек в месяц. Ветврачу ОАО «Белслучь» (Солигорский район) предлагают меньшую сумму — от 380 рублей 56 копеек.
За выполнение временной работы оператора машинного доения в ОАО «Васюки» (Шарковщинский район) будут платить от 300 рублей. Оператор машинного доения в сельхозпредприятии «Белслучь» (Солигорский район), работая в две смены, будет получать от 500 рублей.
Водитель автомобиля в сельскохозяйственном предприятии имени Маркова имеет от 265 рублей в месяц, в ОАО «Горняк» водителю с категориями В, С, Е намерены платить от 500 рублей.
Бухгалтеру со средним специальным образованием в сельскохозяйственном предприятии имени Маркова обещают «минималку», бухгалтеру с опытом начисления зарплаты в филиале БНТУ «СГГХК» будут платить те же деньги — 265 рублей.
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FINANCE.TUT.BY сравнил, как различается оплата труда для одинаковых специальностей в самом богатом и самом бедном районах страны.
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