Как отличаются заработки в самом богатом и самом бедном районах Беларуси. Обзор вакансий

Средняя зарплата белорусов в июне выросла почти до 820 рублей (сумма до уплаты налогов). При этом жители самого богатого района — Солигорского — получают больше всего в стране — 1166 рублей, а самого «бедного» — Шарковщинского — почти в 2,4 раза меньше. FINANCE.TUT.BY сравнил, как различается оплата труда для одинаковых специальностей в самом богатом и самом бедном районах страны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте государственной службы занятости в Солигорском районе — 443 вакансии. Меньше всего предлагают библиотекарю филиала БНТУ «СГГХК» — от 132 рублей 50 копеек за 0,5 ставки. Спортсмену-инструктору по футболу в клубе «Шахтер» с опытом работы в командах высшей лиги обещают платить от 2000 рублей.

В Шарковщинском районе — 55 вакансий на сайте государственной службы занятости. Одна из самых маленьких зарплат — у худрука Пяликовского сельского дома культуры: от 140 рублей за 0,5 ставки. От 550 рублей намерены платить инженеру с высшим образованием в сельхозпредприятии «Жвиранка».

Должность Шарковщинский район Солигорский район Подсобный рабочий от 270 до 280 рублей 353 рубля Тракторист от 265 до 400 рублей от 500 до 700 рублей Животновод от 265 до 335 рублей от 265 до 400 рублей Ветврач от 265 до 391,88 рубля 380,56 рублей Оператор машинного доения от 270 до 300 рублей 500 рублей Водитель автомобиля 265 рублей от 265 до 500 рублей Бухгалтер 265 рублей 265 рублей

Подсобный рабочий в сельхозпредприятии «Жвиранка», трудясь в одну смену, заработает 280 рублей. Подсобный рабочий 3−4 разряда в ООО «Строительная компания Алмаз» (Солигорский район) за одну смену заработает 353 рубля.

Трактористам в Шарковщинском районе предлагают от 265 рублей (сельскохозяйственное предприятие имени Маркова) до 400 рублей (Шарковщинское ПМС). В Солигорском районе трактористу с опытом работы согласны платить от 500 рублей (Солигорское ПМС), а в ОАО «Горняк» — от 700 рублей.

Зарплата животновода на предприятии имени Маркова составит 265 рублей, в ОАО «Жвиранка» (Шарковщинский район) — 335 рублей. Животноводу в ОАО «Горняк» выплатят от 265 рублей, а в ОАО «Старобинский» (Солигорский район) — от 400 рублей.

Ветврач с высшим образованием в ОАО «Княж» (Шарковщинский район) может рассчитывать на 391 рубль 88 копеек в месяц. Ветврачу ОАО «Белслучь» (Солигорский район) предлагают меньшую сумму — от 380 рублей 56 копеек.

За выполнение временной работы оператора машинного доения в ОАО «Васюки» (Шарковщинский район) будут платить от 300 рублей. Оператор машинного доения в сельхозпредприятии «Белслучь» (Солигорский район), работая в две смены, будет получать от 500 рублей.

Водитель автомобиля в сельскохозяйственном предприятии имени Маркова имеет от 265 рублей в месяц, в ОАО «Горняк» водителю с категориями В, С, Е намерены платить от 500 рублей.

Бухгалтеру со средним специальным образованием в сельскохозяйственном предприятии имени Маркова обещают «минималку», бухгалтеру с опытом начисления зарплаты в филиале БНТУ «СГГХК» будут платить те же деньги — 265 рублей.