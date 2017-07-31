Эпидемиологи назвали парки Минска, где есть клещи

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Восемь лесопарковых зон в Минске являются неблагоприятными зонами для посещения гражданами – там были обнаружены иксодовые клещи, сообщили Sputnik во вторник в Санитарно-эпидемиологической службе столицы.

В настоящее время специалисты-энтомологи продолжают проведение обследований на территориях, предназначенных для рекреационных целей, – парках, скверах, детских лагерях, а также зонах массового отдыха горожан.

Так, клещи были обнаружены в лесопарковой зоне в Дроздах, лесополосе на улице Тикоцкого, лесу в Дражне, Степянском и Слепянском лесных массивах, лесополосах на улицах Копиевича, Калиновского и Фогеля.

По информации сотрудников центра, гражданам, которые собираются провести отдых на природе, следует одеваться в светлую однотонную одежду и осматривать ее каждый час. Кроме того, вернувшись домой, следует осмотреть одежду и животных, другие вещи.

Энтомологи напомнили, что обычно клещи находятся в лесу на траве и кустах не выше метра и при попадании на тело человека присасываются не сразу, поэтому если его вовремя заметить, можно избежать укуса.