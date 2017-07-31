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Эпидемиологи назвали парки Минска, где есть клещи
01.08.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Восемь лесопарковых зон в Минске являются неблагоприятными зонами для посещения гражданами – там были обнаружены иксодовые клещи, сообщили Sputnik во вторник в Санитарно-эпидемиологической службе столицы.
В настоящее время специалисты-энтомологи продолжают проведение обследований на территориях, предназначенных для рекреационных целей, – парках, скверах, детских лагерях, а также зонах массового отдыха горожан.
Так, клещи были обнаружены в лесопарковой зоне в Дроздах, лесополосе на улице Тикоцкого, лесу в Дражне, Степянском и Слепянском лесных массивах, лесополосах на улицах Копиевича, Калиновского и Фогеля.
По информации сотрудников центра, гражданам, которые собираются провести отдых на природе, следует одеваться в светлую однотонную одежду и осматривать ее каждый час. Кроме того, вернувшись домой, следует осмотреть одежду и животных, другие вещи.
Энтомологи напомнили, что обычно клещи находятся в лесу на траве и кустах не выше метра и при попадании на тело человека присасываются не сразу, поэтому если его вовремя заметить, можно избежать укуса.
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Обычно клещи находятся в лесу на траве и кустах не выше метра и при попадании на тело человека присасываются не сразу, поэтому если его вовремя заметить, можно...
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