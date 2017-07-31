Американец застрелил огромного вепря из револьвера

Житель небольшого городка Самсон в Алабаме застрелил из револьвера огромного 372-килограммового вепря, который пробрался к нему во двор, сообщает канадский сайт BayToday.



Фото: facebook.com/wade.seago

Первым панику поднял шнауцер по кличке Крейсер, который залаял на громадного кабана. Хозяин дома Уэйд Сиго выбежал наружу с одним револьвером 38-го калибра (9-мм) и тремя точными выстрелами уложил опасное животное.

Позже Сиго признался журналистам, что никогда не видел такого громадного вепря, одни только его клыки были длиной 15 см. Стоит отметить, что Уэйд стрелял ночью и из не самого мощного оружия, но все-таки смог убить крупное животное.



Фото: facebook.com/wade.seago

Сам Сиго работает охранником в тюрьме и хорошо владеет стрелковым оружием, а также занимается таксидермией. Из кабана он планирует сделать чучело на память.

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