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Мужчину, стрелявшего в подъезде в женщину, обезвредил ОМОН
01.08.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
По данным следствия, 30 июля 44-летний мужчина пришел в подъезд жилого дома в городском поселке Болбасово, где жила его знакомая, и подкараулил на лестничной клетке 42-летнюю женщину, когда та выходила на работу.
"Около 07:45 на почве возникших личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в грудь своей знакомой, после чего с места преступления скрылся", — рассказала Сахарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
По прибытии на место происшествия следователи совместно с экспертами осмотрели лестничную площадку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По поручению следователей, сотрудниками органов внутренних дел проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого, отметила собеседница.
"В результате поисковых мероприятий 31 июля около 21:30 на остановочном пункте "Звездное" возле деревни Барсуки сотрудниками ОМОН УВД Витебского облисполкома и сотрудниками розыска задержан подозреваемый, в настоящее время с ним работают следователи", — рассказала Сахарова.
У мужчины было обнаружено и изъято одноствольное охотничье ружье неустановленной марки. Кроме того, следствием проведены обыски по месту проживания подозреваемого и его родственников.
"С огнестрельным ранением женщина госпитализирована в учреждение здравоохранения, где ей оказана медпомощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", — добавила представитель СК.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 139 Уголовного кодекса, это "покушение на убийство". Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарий Официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как удалось найти и задержать мужчину, который...
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