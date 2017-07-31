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Бывший глава ФРС предупредил о пузыре на рынке облигаций
01.08.2017 16:45 — Разное | Ежедневник
Гринспен уверен, что когда этот пузырь лопнет, плохо станет всем
Настоящая угроза для финансовых рынков исходит не от перегретого фондового рынка, но от пузыря, который может лопнуть на рынке облигаций, и когда это, наконец, случится, плохо станет всем, уверен бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен.
«С точки зрения любых оценок реальные долгосрочные процентные ставки слишком низкие и поэтому нежизнеспособны. Когда они начнут расти, то могут делать это достаточно быстро. У нас есть пузырь, но не в ценах акций, а в ценах облигаций. Это не учитывается рынком», — предупредил Гринспен в интервью Bloomberg, сообщает
По словам Гринспена, проблема состоит в том, что прорыв пузыря на рынке облигаций приведет к скачку долгосрочных процентных ставок, а тот в свою очередь ударит по ценам на акции и отпугнет инвесторов.
«Мы переходим в другую фазу экономики — к стагфляции, не наблюдавшейся с 1970-х годов. Это нехорошо для цен на активы», — пояснил Гринспен.
Комментируя прогноз Гринспена, главный экономист по США в RBC Capital Markets Тома Порчелли отметил, что удар инфляционного давления по рынку облигаций — лишь вопрос времени.
В конце июля стало известно, что крупные инвестиционные фонды сократили вложения в рынок акций США до минимума с января 2008 года. При этом больше всего средств было выведено из IT-компаний.
В январе 2017 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в российской экономике «нет ни одного пузыря» — «ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг».
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Гринспен уверен, что когда этот пузырь лопнет, плохо станет всем
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