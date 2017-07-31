Видеофакт: как под Минском создают трамваи для Санкт-Петербурга

"Штадлер Минск" выиграл тендер на поставку 23 трамваев в Санкт-Петербург. Белорусский завод обошел таких конкурентов, как польская Pesa и чешская Škoda. Шесть составов уже готовы, остальные будут сделаны до конца 2018 года.

Трамваи для частной компании Санкт-Петербурга – это модификация "Метелицы". Новый транспорт имеет длину 34 метра (это самый длинный трамвай в СНГ), он вмещает 376 пассажиров. Ярко-зеленый цвет выбран заказчиком специально, чтобы разбавить серые краски Северной столицы России.

"Разработка, проектирование, конструкторская разработка – все сделано на нашем заводе. 85% трамвая произведено именно у нас", – рассказал директор компании "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.

Несмотря на большой заказ, белорусский завод пока что работает на 50% мощности. Новых предложений нет ни от БелЖД, ни от "Минсктранса". Также на предприятии стоят и ждут покупателя четыре поезда, которые "Штадлер" создал для российского "Аэроэкспресса", но компания не смогла выкупить весь заказ. Пока что предприятие не работает "в плюс".

Тем не менее белорусский завод встает на ноги после трудных 2015-2016 годов. Сейчас здесь дополнительно делают поезда для Норвегии, правда, это переброс работы от головного офиса в Швейцарии. К концу следующего года планируется загрузить завод на 70%, будет расширен и штат сотрудников – до 800 человек.