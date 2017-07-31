МИНСК, 1 авг — Sputnik, Антон Курилкин. Дисквалификация Зимбабве, эмоции болельщиков и роковые поломки — все это было в четвертый день заездов танкового биатлона.

Зимбабвийское проклятье

Несмотря на переменчивую погоду и будний день, трибуны на полигоне в Алабино были заполнены более чем наполовину, а представители стран все так же азартно и горячо болели за своих.



© Sputnik Илья Питалев Белорусы снова стали первыми в танковом биатлоне в Алабино

Сборная Казахстана, например, смогла перекричать зимбабвийских коллег с их песнями и плясками — до этого никому еще не удавалось заглушить зажигательные африканские кричалки. Более того, казахстанские военные для поддержки своих бойцов сегодня принесли и развернули на трибунах огромный флаг страны.

И вот гонка началась — первыми рванул белорусский танк. Проскочив змейку и расстреляв все три мишени, экипаж старшего лейтенанта Павла Марковца помчался дальше.

В это время зимбабвийцы, стартовавшие вторыми, разбирались с заклинившей пушкой. Самостоятельно с поломкой они не справились, и пришлось звать техпомощь. Пока инженеры добирались до африканской боевой машины, казахстанцы успели отстреляться — но не смогли поразить все мишени.

В это время белорусский экипаж со второй очереди расстрелял мишень №25, имитирующую вертолет. Спустя несколько минут зрители могли наблюдать танковую гонку — экипажи Беларуси и Казахстана в один момент оказались на прямой полосе и друг за другом проскочили мимо трибун. Пару минут спустя вслед за ними промчался иранский танк — и зрители увидели руку командира экипажа, который пытался закрыть башенный люк на ходу.



© Sputnik Илья Питалев Белорусский экипаж на танковом биатлоне в Алабино

Пока иранский офицер ловил тяжелую крышку люка, на огневые рубежи вышли танки Казахстана и Беларуси. С одной только разницей — когда казахстанцы приехали стрелять по вертолету, второй мишени заезда, то белорусы уже взялись за условного гранатометчика — третью цель.

Разница во времени возникла из-за штрафного круга, который назначили команде Казахстана за промах по танковой мишени. С вертолетом, такой оплошности стоящий за зенитным пулеметом командир машины старший лейтенант Еламан Абишев не допустил и сбил условную винтокрылую машину за несколько секунд.

Не промахнулся и наводчик-оператор из Беларуси Павел Козячий — быстро обнаружив мишень, он со второй очереди из спаренного с пушкой пулемета расстрелял условного гранатометчика и вот уже белорусский танк, проскакивая все еще разбирающихся с пушкой зимбабвийцев, мчится к финишу.

Финишировали белорусы под артиллерийский салют — зимбабвийцы наконец-то починили орудие, первый раз выстрелили по мишени и промахнулись.

Следом за экипажем Беларуси финишировал казахстанский танк. Его прибытие сопровождали очередные мучения зимбабвийцев — они застряли на горке и все никак не могли на нее заехать.



© Sputnik/ Антон Курилкин Болельщики из Казахстана развернули национальный флаг

Третьими к финишу прибыли иранцы, которые проехали несколько штрафных кругов за промахи и отстали от лидеров заезда. Экипаж из Зимбабве в это время пытался выбраться из противотанкового рва, безнадежно отстав от всех.

Когда механик-водитель африканского экипажа сержант Чидзенга Годноуз в третий раз попытался вызволить машину со дна противотанковой ямы, то нервы судей не выдержали, и они объявили, что для зимбабвийцев гонка закончена — они дисквалифицированы.



© Sputnik/ Антон Курилкин Видеофакт: белорусы громче всех на трибунах танкового полигона в Алабино

Кыргызстанские проблемы

Ко второму заезду сегодняшнего дня зрителей на трибунах прибавилось — выступали фавориты гонки, российский экипаж, с ним состязались кыргызстанские и сербские танкисты.

Вначале для сборной Кыргызстана все начиналось хорошо — механик-водитель ловко провел танк через змейку — но на огневом рубеже возникли проблемы с пушкой, и команда потеряла драгоценные минуты.

Российский экипаж в это время уже во второй раз промчался мимо трибун, окатив зрителей импровизированным дождем — после брода корпус танка все еще был мокрым.

Зрители не возражали — внезапный душ освежил изнемогавших под палящим солнцем людей. В это время кыргызстанские танкисты исправили поломку и вышли на трассу — но нагнать сербов и россиян у них уже не получилось.

Сербские офицеры и солдаты, сдержанные и молчаливые в предыдущие дни, эмоций сегодня не скрывали и, размахивая флагами, приветствовали своих товарищей, проносящихся мимо трибун на танке.

Кыргызстанский же экипаж, выполнивший почти все нормативы, прибыл к финишу третьим — сказалась роковая поломка с пушкой. Но, несмотря на это, трибуны приветствовали выступивший экипаж радостными криками и вывешенными красно-желтыми флагами.

День Китая и шахматы

Оживленно сегодня было и в павильоне дружбы народов — огромном темно-зеленом шатре со стендами стран-участниц. Оригинально рассказать о своей стране решили кыргызстанские военные — вместо деревянного прилавка они поставили огромную юрту, внутрь которой мог зайти любой желающий.



© Sputnik/ Антон Курилкин Военнослужащие из Зимбабве и Кыргызстана играют в шахматы

Со сцены же весь день поздравляли Народно-освободительную армию Китая с юбилеем — ей как раз исполнилось 90 лет. Поздравляли китайских военных, в основном, музыкальными номерами — в их честь звучали как китайские произведения в исполнении российских коллективов, так и советские песни — "Смуглянка" и "Катюша".

Пока же со сцены, на которой под "Калинку" лихо отплясывали танцоры, пара шахматистов в центре зала представляла собой живой пример международного общения — кыргызстанский офицер и зимбабвийский военный задумчиво и степенно играли в шахматы — торопиться им было некуда, ведь заезды на сегодня закончились.