Путин подписал указ о списании долга крымчан





Владимир Путин подписал закон, по которому долговые обязательства жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками могут быть реструктурированы или вовсе списаны

Как сообщает сайт президента РФ Владимира Путина, глава государства подписал закон, которым уточняются правила погашения задолженности перед украинскими банками со стороны заемщиков, которые проживают в Крыму и Севастополе.

Необходимость в соответствующем федеральном законе возникла в связи с неправомерными действиями коллекторов, которые выкупили долги у некогда добрососедской Украины, и устроили форменный произвол по отношению к местному населению, сообщает агентство Телеграф .

Отныне права жителей этих территорий будут надежно защищены. По новому закону, любой заемщик, проживающих на вышеозначенных территориях, вправе обратиться в Фонд защиты вкладчиков, созданный при Агентстве по страхованию вкладов.

В случае обращения, решать вопросы с коллектором и вести беседы будет фонд, который заблаговременно сообщит коллектору о новом повороте дел. Сам коллектор также обязан уточнить в Фонде, не обращался ли туда заемщик, и даже в случае, если обращения не было, уже сам Фонд направит соответствующее напоминание своему вероятному клиенту.

Кроме того, заемщикам будет доступна такая услуга как реструктуризация долга - настоящий Федеральный закон расширяет возможности Фонда в сфере реструктуризации.

Хотя на сайте Кремля это не прописано, сообщается, что в случае крайних обстоятельств и при наличии на то оснований, Наблюдательный совет Фонда (в состав которого войдут четыре представителя Крыма, представитель Севастополя и исполнительный директор фонда) может постановить о полном списании долга. Полномочия учредителей фонда также передаются органам госвласти Крыма и Севастополя.

Фонд будет рассматривать задолженности до 5 млн. российских рублей, причем как физических, так и юридических лиц. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, он затронет около 200 тысяч граждан. По имеющимся данным, на организацию работы Фонда будет выделено 1,5 млрд. российских рублей.